Mundial 2026: Ganar o sufrir para Miguel Herrera y Costa Rica
Un “gracias” es la respuesta de Miguel Herrera cuando se le desea fortuna en este crucial día como técnico de Costa Rica. El entrenador mexicano y sus pupilos durmieron anoche en San Pedro Sula, esa cueva del dolor cuando se trata de partidos de futbol y más aún cuando estos son de eliminatoria mundialista.
Herrera lo ha admitido, está “nervioso”, pero lejos de entrar en pánico. Esa sensación es ajena a él en esto del futbol, de hecho, su nervio, dice, es intrínseco del juego, es natural como el del actor a punto a salir a escena en la obra de estreno o el cantante previo al gran concierto.
Y eso necesita Miguel esta noche: un gran concierto de Costa Rica frente a Honduras, porque para ello ha preparado a su equipo, que con dos puntos obtenidos de seis disputados, empata con Haití en el Grupo C, dos puntos debajo justamente de Honduras, líder del sector.
A estas alturas La Sele marcha muy por debajo de lo presupuestado.
En su libro contable esperaban visitar Honduras con seis puntos o cuatro, en el peor de los casos. Pero no. En su primer duelo como visitante en Managua empataron 1-1 con Nicaragua, pero las alertas se encendieron cuando en casa, tras ir adelante 2-0 frente a Haití, sintieron el frío de la muerte lenta hasta el minuto 91, cuando Juan Vargas anotó el gol con el cual los de Herrera rescataron un empate por 3-3.
Hay ansiedad en casa
Desde entonces la prensa tica se ha mostrado implacable. José Montenegro, comentarista de Tigo Sports, ha lamentado en pantalla el “desconocimiento (de Herrera) del entorno del balompié costarricense” y la ruptura con la base táctica de su antecesor Gustavo Alfaro. Por su parte, Daniel Jiménez, de Teletica, también ha sido categórico en sus participaciones en pantalla: “Herrera dejó ir dos triunfos que tenía en la bolsa; hoy es partido de vida o muerte.”
Internarse en San Pedro Sula representa otro nivel de exigencia. El Estadio Francisco Morazán —La Bombonerita—, con 21 mil 500 aficionados y tribunas que rozan el césped, ensordece a los rivales y en cada toque de balón por parte del rival la fanaticada somete a los visitantes a una estruendosa tensión extrema. Es un recinto al cual desde México, Estados Unidos y Canadá —exentos de la eliminatoria al ser anfitriones— hasta las Islas Vírgenes Británicas preferirían evitar asistir.
La Ronda Final de Concacaf rumbo a 2026 permite pocas distracciones y Costa Rica quizá ya está al límite de ellas. Esta fase presenta tres grupos de cuatro equipos, seis fechas (tres en casa y tres de visita), solo el líder clasifica directo y los dos mejores segundos van al repechaje intercontinental de marzo.
Costa Rica necesita hoy los tres puntos para no entrar en una crisis de confianza en un proceso que inició con Herrera durante los primeros días de enero de 2025, y las voces más radicales piden terminar antes de tiempo.
Un triunfo ante Honduras no solo valdría tres puntos; reconfiguraría la lucha por el primer puesto. Con dos empates en el bolsillo, Costa Rica daría un salto enorme de la mera supervivencia a la disputa real por liderar su grupo.
Es la hora de las figuras
En la cancha, la responsabilidad recaerá en figuras como Celso Borges, con amplia experiencia en eliminatorias, quien debe imponer ritmo y equilibrio en el mediocampo. Francisco Calvo, inamovible en la zaga, necesita neutralizar a la dupla ofensiva hondureña, y el aporte de los laterales —Cristian Gamboa y Keysher Fuller— es dar proyección, pero también buena cobertura para evitar dejar en inferioridad a la defensiva. Además de, por supuesto, Keylor Navas, el doctorado capitán, quien debe ser una muralla en su arco y también ordenar a su equipo para no regalar espacios mientras transmite calma para dar seguridad a sus zagueros.
Para Herrera, el desenlace va más allá de un simple resultado: es la prueba de fuego de un proyecto lejos de casa. La Sele regresará el domingo a Costa Rica para recibir a Jamaica, otro rival exigente. El marcador en Tegucigalpa anticipará el ambiente con el que afrontarán esa siguiente parada y definirá en buena medida el pulso del mexicano, que busca dirigir su segunda Copa del Mundo, que en 2026 pasará por México, su casa.
“Estamos listos”, dice el segundo mensaje de Herrera desde San Pedro Sula. Su hora cero ha llegado muy pronto.
Claves para Costa Rica en Honduras
- Orden defensivo: compactar líneas, presionar de forma escalonada y minimizar pérdidas en zona de creación.
- Eficacia ofensiva: filtrar pases con intención, dosificar el vértigo y evitar centros o pelotazos en busca de un golpe del azar.
- Inteligencia emocional: los veteranos lideran en el campo, Herrera debe ser puntual en los ajustes controlar su propia tensión para no transmitirla desde el banquillo.