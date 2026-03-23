Mundial 2026: Inglaterra será un termómetro para Uruguay
Los amistosos ante Inglaterra y Argelia serán un termómetro para saber el nivel de la selección uruguaya previo al Mundial de 2026, dijo el experimentado guardameta Fernando Muslera, de regreso al combinado charrúa tras casi cuatro años de ausencia.
El equipo dirigido por Marcelo Bielsa se enfrentará a los ingleses en Wembley el viernes y ante los argelinos el martes de la próxima semana en Turín, en la penúltima jornada de amistosos previo al debut de la Celeste en el Grupo H el 15 de junio ante Arabia Saudita.
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"Es una linda oportunidad para saber dónde está la selección parada y lo que se tiene que preparar para todo lo que viene. Van a ser dos partidos muy importantes para nosotros", dijo el arquero en una entrevista con AUF TV difundida este lunes.
El portero de Estudiantes de la Plata de Argentina, de 39 años, es la principal novedad del equipo de Marcelo Bielsa.
El Loco no había contado con el guardameta, quien tras su participación en Catar 2022 afirmó que su etapa como golero de la Celeste había había concluido.
Si disputa el Mundial en Norteamérica, Muslera será el primer jugador en la historia de la selección uruguaya en jugar cinco Copas del Mundo.
El arquero, parte del equipo de Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani que alcanzó el cuarto puesto en Sudáfrica 2010, se mostró "feliz" en su vuelta.
"Por edad, por recorrido (...) quiero también disfrutar de esa parte de ser, entre comillas, referente", reconoció Muslera al destacar que el arco de Uruguay está "muy bien cuidado".
Sergio Rochet del Inter de Brasil ha sido titular en gran parte de un ciclo Bielsa que superó turbulencias a fines del año pasado.
Tras sufrir una humillante goleada en visita a Estados Unidos, Bielsa reconoció que fue cuestionado por sus jugadores por su trato a la interna del plantel.
El entrenador argentino fue respaldado por la dirigencia de Uruguay, pero en el entorno de la selección se habló de la necesidad de respaldarse en referentes para mejorar la convivencia en el interior del plantel.
Tras su debut mundialista ante Arabia Saudita, Uruguay enfrentará al debutante Cabo Verde el 21 de junio y cerrará su andar en el Grupo H el 26 ante la poderosa España. AFP