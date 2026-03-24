Mundial 2026: Marcelo Ebrard respalda a la selección mexicana
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mandó un mensaje de respaldo a la selección mexicana de futbol de cara al Mundial de 2026, torneo que inaugurará el 11 de junio frente a Sudáfrica.
“Confiamos en ellos (los jugadores del Tri). Tienen todo nuestro cariño y respaldo, que nos representen, que le echen ganas y que les vaya bien. Esperemos que tengan éxito”, dijo el funcionario a pregunta de Sports Illustrated México.
Ebrard también se mostró optimista con el debut, en un contexto histórico: México será el primer país en organizar tres Copas del Mundo y el Estadio Azteca el primer inmueble en albergar tres partidos inaugurales.
“En el partido inaugural saldremos adelante y México llegará en el Mundial hasta donde quiera”, añadió.
En lo deportivo, la meta es clara: igualar el mejor resultado histórico del Tri, los cuartos de final alcanzados en 1970 y 1986, las otras veces que fue anfitrión.
“El objetivo de la selección mexicana es, al menos, igualar su resultado histórico: llegar a los cuartos de final. El cuerpo técnico y los jugadores saben lo que se busca; la idea es ser primero de grupo para seguir jugando en México”, explicó Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.
El factor local será determinante. Javier Aguirre, técnico del equipo, destacó que México disputará sus tres partidos de fase de grupos en casa, dos en el Azteca y uno en Guadalajara, con la posibilidad de mantenerse en el Azteca en las primeras dos rondas eliminatorias si avanza como líder.
“El Estadio Azteca es un templo del fútbol y aquí no se viene a jugar, se viene a ganar. Mis jugadores saben que esta es la oportunidad de sus vidas. Aquí se van a morir en la raya porque la localía tiene que pesar. No basta con estar en casa, hay que hacer que el rival sienta el peso de la historia y de nuestra gente”, afirmó.
Mientras que Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, rival de México este sábado en la reinauguración del Estadio Azteca,, destacó el simbolismo de ese escenario y la exigencia que rodea al Tri.
“El Estadio Azteca es una referencia dentro de los Mundiales. Es una selección grande. La exigencia, la expectativa y la manera en que se apoya a la selección siempre me ha impresionado”, comentó para TUDN.
México será uno de los tres países sede del Mundial de 2026, junto a Estados Unidos y Canadá, y buscará convertir la localía en una ventaja real para firmar una actuación a la altura de su historia.