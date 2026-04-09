Mundial 2026: Miami aprueba en infraestructura, pero enfrenta dudas en acceso a estadio
A diferencia de Ciudad de México, Miami sí proyecta una sede lista en términos de logística e infraestructura. No hay obras que perjudiquen la movilidad ni un aeropuerto condicionado por remodelaciones.
El aeropuerto apenas registra intervenciones menores: trabajos puntuales que no afectan el flujo de pasajeros ni la operación de los vuelos. Un contraste con lo que ocurre en la capital mexicana y en otras sedes del país como Monterrey y Guadalajara.
En el Hard Rock Stadium, sede de los Miami Dolphins de la NFL, no hay prisa por el torneo. El calendario tiene otra prioridad: el Gran Premio de Fórmula 1 del 3 de mayo. El inmueble permanece cerrado por el montaje del circuito, aunque el estadio ya cumple con los requisitos del Mundial, incluido el césped Tifway 419 Bermudagrass, instalado tras una inversión superior a los 500 millones de dólares entre 2015 y 2017.
La renovación incluyó modernizaron de las pantallas, sustitución de todos los asientos y reacondicionamiento de los palcos VIP. El cambio más relevante fue estructural: un techo sobre el estadio, diseñado para dar sombra en verano, cuando se disputará el torneo y las temperaturas son más altas.
En comparación con el Azteca, que recibirá el partido inaugural del Mundial, el Hard Rock no tiene maquinaria pesada en los alrededores. La diferencia fue que en Miami, la infraestructura del estadio se resolvió desde hace años.
La principal duda, por ahora, no está en el estadio, sino en cómo llegar a él. Con un sistema de transporte público limitado, el arribo a él depende casi por completo del automóvil. El trayecto desde el centro de Miami (24 kilómetros) puede tomar entre 45 minutos y una hora en días de partido por el tráfico.
Conducir es la opción más viable, pero también la más costosa: el estacionamiento puede superar los 175 dólares por día. La alternativa más común es el uso de Uber o taxis, aunque la experiencia en la Copa América o el Mundial de Clubes dejó un antecedente: largas esperas para obtener un viaje y tarifas elevadas a la salida del estadio, según reportaron medios locales.
El transporte público, por ahora, es una incógnita. En el Mundial de Clubes de 2025, la FIFA habilitó un servicio especial gratuito desde la estación de trenes Aventura (a unos 10 kilómetros del Hard Rock), pero no está confirmado que se replicará para la Copa del Mundo.
Así, mientras la infraestructura cumple, el reto logístico se traslada al acceso al estadio. Miami está lista para albergar el torneo en infraestructura, pero entre la falta de ambiente en la ciudad y las dudas en el transporte, el Mundial aún no termina de aparecer.