Mundial 2026: Monterrey, con estadio listo, pero con obras públicas en suspenso
Al aterrizar en Monterrey y pisar el aeropuerto, no hay señales de que en menos de 136 días se jugará el Mundial 2026, el tercero que México recibirá en su historia.
Si bien, el aeropuerto, al menos la terminal B, no muestra señales de estar en obras, como sí la terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tampoco hay alguna referencia a la Copa del Mundo.
Sin embargo, a la hora salir del aeropuerto es cuando se comienza a observar que la ciudad trabaja a marchas forzadas para que, en junio, cuando acojan por segunda vez el torneo más importante de futbol del mundo, estén listos.
El monorriel es el principal “pero”. El gobierno local había prometido que para el repechaje de marzo, en el ensayo general de la ciudad para la Copa del Mundo, estaría en funciones y llevarían hasta 720 pasajeros por viaje del aeropuerto al centro de Monterrey, pero Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, reconoció que no sucederá.
“Lo que abunda entre nosotros los nuevoleonenses es escepticismo. No estará listo el monorriel, pero tampoco vemos grandes obras, solo se han repavimentado calles principales y nada más”, comenta Eleazar, un chofer que recorre diariamente la ruta Aeropuerto-centro de Monterrey.
Eleazar es uno de los que sufre el tráfico que se genera por el monorriel que no estará listo y era una de las grandes obras de Samuel García, gobernador de la entidad, ya que con él los aficionados podrían bajar del avión e ir al Fan Fest, que estará en el Parque Fundidora y donde esperan recibir a unas 120 mil personas cada uno de los 39 días que dure el Mundial.
Las obras hacen que un carro pueda pasar hasta 20 minutos parado por la Avenida Constituyentes, una de las principales arterias de Monterrey, el camino al centro o a San Pedro Garza García, municipio conurbado en donde están las principales empresas y hoteles.
Junto con ello, para ver una referencia a la Copa del Mundo, debes avanzar unos 15 minutos en auto para observar anuncios del certamen, luego de pasar unos cinco de publicidad de los logros de García.
En el Parque Fundidora, todavía no está instalado el Fan Fest, que se montará días antes de la Copa del Mundo, pero sí hay un reloj gigante que marca las horas que faltan para el campeonato. Además, entre los partidos de repechaje, se contará con el festival Pal'Norte, que se lleva acabo entre el 27 y 29 de marzo.
El BBVA, listo para el repechaje y el Mundial
A diferencia de las obras públicas, el Estadio BBVA ya está listo para acoger la repesca del 26 al 31 de marzo, cuando Bolivia, Surinam e Irak se jueguen el boleto a la Copa del Mundo.
Fueron mínimas las remodelaciones que se le hicieron al inmueble de la Liga MX más nuevo, inaugurado en 2015 y que costó unos 200 millones de dólares.
Para remozarlo, apenas se gastaron 5.9 millones de dólares y en el transcurso, consiguieron, a finales de 2024, la certificación LEED Gold (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés), gracias a su eficiencia de energía, su ahorro de agua, tanto con su sistema de drenaje en la cancha como en los baños, además de la disminución de residuos, lo que lo hace el más sustenable de América Latina.
Se cambió el pasto a uno híbrido, 95 por cierto natural y cinco por ciento artifical como indica la FIFA, se agrandó el palco de prensa, se mejoró la seguridad, al instalar un un sistema de reconocimiento facial y nuevas cámaras de vigilancia.
Además, se instaló un sistema de luces led nuevas y entre los grandes cambios es que tres palcos del centro del inmueble se transformaron en uno grande para hacer el presidencial, el más exclusivo del recinto.
El ensayo no oficial del repechaje
Para el Comité Organizador, la prueba final antes del repechaje, el primer evento oficial del Mundial que será operado por la FIFA, fue el Juego de Leyendas 2026, el segundo que se realiza en el BBVA.
La operación corrió a cargo de FIFA Legends, aunque también se involucraron personas del comité, que reconocen que, a pesar de las renovaciones, el estadio se opera de la misma manera.
No hubo última milla, el cerco de seguridad que se ponen en los Mundiales para que no se acerquen personas sin boletos a 1.6 kilómetros del estadio, que en el torneo se llamará Monterrey.
Lo que sí hubo en el Juego de Leyendas fueron volutarios de la FIFA, los mismos que ayudarán en la Copa del Mundo, quienes se probaron auxiliando a los organizadores.
Junto con ello, Alejandro Hütt, Host City Manager de la sede, piensa que El Barrial será la sede de entrenamiento de Túnez, una selección que disputará dos de sus partidos de la fase de grupos en Monterrey. El Estadio Universitario, casa de los Tigres, está abierto a recibir a otro país, pero todavía no hay pláticas avanzadas.
Mientras el estadio está listo para el repechaje y Mundial, las autoridades van atrasadas, pero confían en terminar a tiempo.
En la Copa del Mundo, Monterrey recibirá cuatro de los 13 partidos de México y tiene como partidos confirmados los siguientes:
- 14 de junio de 2026 | Ganador del repechaje UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania vs Túnez | Grupo F
- 20 de junio de 2026 | Japón vs Túnez | Grupo F
- 24 de junio de 2026 | Sudáfrica vs Corea del Sur | Grupo A
- 29 de junio de 2026 | Primero del grupo F (podría ser Países Bajos o Japón) vs Segundo del grupo C (podría ser Brasil o Marruecos | Dieciseisavos de final