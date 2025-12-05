Mundial 2026: El repechaje europeo podría ser la trampa mortal para México en el Grupo A
La afición mexicana ya conoció a los rivales de México en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026: Corea del Sur y Sudáfrica, dos equipos conocidos y con los que la tricolor ya tiene un historial. Sin embargo, una amenaza silenciosa se gesta en el bombo del repechaje europeo —ruta D—.
Las estadísticas son frías y alarmantes. El cuarto integrante del grupo saldrá de la llave europea compuesta por Dinamarca, República Checa, Irlanda del Norte o Macedonia y es posible que México se enfrente a su peor pesadilla histórica.
La historia dicta que éste podría ser el partido que defina —para mal— el destino de la Selección Mexicana.
Dinamarca –el rival de más alto rango FIFA entre ellos– sería el oponente más fuerte del grupo y el más preocupante en términos futbolísticos modernos. La primera vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en 1969 en el Estadio Azteca; México aprovechó la altura y la localía para vencer al equipo europeo con un contundente 3-0.
La última vez que se midieron en el campo —en el último partido de preparación de México antes del Mundial de Rusia 2018— el equipo danés anuló completamente el sistema mexicano 2-0 con goles de Yussuf Poulsen, Christian Eriksen.
El historial contra Dinamarca incluye 5 juegos —cuatro amistosos y un encuentro oficial— con marca de una victoria, dos empates y dos derrotas para México. El único partido oficial entre ambas fue un enfrentamiento en la Copa Rey Fahd —ahora Copa FIFA Confederaciones— donde México empató 1-1 en tiempo regular y perdió en penales 2-4.
Por otro lado, Chequia representa también una amenaza importante. Aunque México tiene aquella gloriosa victoria de 1962 —ante la entonces Checoslovaquia—, la realidad moderna es distinta. Desde la disolución del país, México no ha podido vencer a los checos. En el 2000 se enfrentó al conjunto europeo en la final de la Lunar New Year Cup en Hong Kong y perdió 2-1 con goles de Kolomazník y Verbíř.
Contra Irlanda del norte, México llega con el recuerdo favorable de su último cruce, en el que venció a los irlandeses 3-0 en 1997, con un doblete de Luis García y un gol de Marcelino Bernal. Sin embargo, su recuerdo más amargo fue la goleada de 4-1 que sufrió en Belfast en 1966.
Finalmente, Macedonia del Norte es la carta oculta. No existen enfrentamientos previos entre ambas selecciones y esto representaría el peligro de lo desconocido para la Selección Nacional. Sin embargo, su escuela balcánica —técnica y defensiva, herencia de Yugoslavia— podría convertirlos en un rival incómodo, capaz de sorprender a cualquiera en un torneo corto.
La euforia de ser cabeza de serie en el Grupo A no debe cegar la realidad. Corea y Sudáfrica son rivales asequibles que permiten jugar, pero el bloque europeo del repechaje ofrece exactamente lo opuesto. El patito feo del grupo podría terminar siendo el verdugo de la fiesta.