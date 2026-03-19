Mundial 2026: Sheinbaum confirma invitación de México al rey de España

🇲🇽🇪🇸 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saludó el "gesto de acercamiento" del rey de España, Felipe VI, quien reconoció la víspera que hubo abusos durante la conquista española de América. "Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", añadió #AFP pic.twitter.com/p00cIQ5bGz