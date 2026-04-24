Mundial 2026: tres países, tres formas de vivirlo
A 48 días del comienzo del Mundial 2026, la diferencia en cada uno de los tres países está en la forma de sentirlo. Tres niveles de atención completamente distintos. Los datos son contrastantes: en Estados Unidos 43% de la población no sabe que su país será anfitrión del torneo; en Canadá el conocimiento alcanza el 69%, mientras que en México asciende al 88%, según la encuestadora canadiense Leger.
La mexicana Consulta Mitofsky tiene datos similares. En palabras de Roy Campos, su fundador, es una cuestión de diferencias culturales.
“Son tres países muy distintos en cuanto a su afición hacia el futbol. En Estados Unidos no es el deporte más popular, ni se le acerca al futbol americano, al beisbol e incluso al hockey. En Canadá pasa algo similar. El caso de México es distinto”, explicó a Sports Illustrated México.
Para Campos, el punto no es solo el conocimiento, sino el lugar que ocupa el futbol en cada sociedad.
“Dos de cada tres mexicanos están atentos porque durante años el futbol ha sido el deporte popular. De ahí salen los héroes, las historias. Eso no pasa en Estados Unidos ni en Canadá”.
Esa diferencia también se traduce en el interés. De acuerdo con Leger, 67% de los mexicanos afirma que seguirá el Mundial de cerca, mientras que en Estados Unidos la cifra cae a 26%, prácticamente al nivel de Canadá (27%).
Otras mediciones refuerzan este contraste. Un estudio de Performance Research y Full Circle Research concluye que, aunque 75% de los estadounidenses dice que seguirá el torneo en algún nivel, solo 26% planea ver “muchos partidos”, una señal de que el interés existe, pero no es intenso.
En México, en cambio, el Mundial forma parte de la vida cotidiana incluso antes de empezar. Según Consulta Mitofsky, 47.9% de los mexicanos tiene mucho o regular interés en seguir el torneo, una base sólida.
“Al principio, cuando preguntabas qué tan probable era asistir a un partido, había entre 20% y 25% que decía que lo intentaría. Pero cuando se dieron a conocer los precios elevados, ese número cayó a menos del 5%".
La diferencia entre países también se percibe fuera de las encuestas y los datos duros. En Miami, una de las principales sedes, no hay señales visibles del torneo en calles, estadios o espacios públicos, en un recorrido realizado este mes por Sports Illustrated México.
A semanas del arranque, la ciudad mantiene su ritmo habitual: playas llenas, eventos como la Fórmula 1 ocupan la atención y hay una ausencia de activaciones alrededor del Mundial, incluso en puntos clave como el Hard Rock Stadium o el Bayfront Park, donde se montará el Fan Fest.
Para Campos, esto responde a una falta de penetración en la sociedad del futbol en Estados Unidos.
“Si les preguntas en qué ciudades se juega o dónde será la final, no tienen idea. El futbol no ha logrado esa penetración”.
En la experiencia del jerarca de Consulta Mitofsky, al final, la Copa del Mundo se terminará por consumir en el país estadounidense, que tendrá 78 de los 104 partidos, mientras que México tendrá 13, los mismos que Canadá.
“El Mundial ya no es solo deporte, es show. Eso sí lo va a consumir Estados Unidos. Pero es distinto a vivirlo como lo vive México”, concluyó Campos.
El Mundial 2026 será histórico porque será el primero con 48 selecciones y por ser el primero compartido entre tres países, pero también lo será por algo menos visible: nunca antes un mismo torneo se había vivido de formas tan distintas entre sus propios anfitriones.