El Gobierno de México impone multa millonaria a la Federación de Futbol por un mal manejo del Fan ID

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno impuso una multa de más de 42 mdp a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el… pic.twitter.com/5lIhjDlb1L