El Gobierno de México impone multa millonaria a la Federación de Futbol por un mal manejo del Fan ID
Después de una dolorosa eliminación de la selección nacional en la Copa del Mundo, la Federación Mexicana de Futbol continúa en la conversación con un tema más allá del campo, tras recibir una multa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México por la falta de claridad sobre la protección de datos relacionados al Fan ID para la asistencia a los estadios.
La multa impuesta es de 42 millones 849 mil 95 pesos y está relacionada al incumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales conforme al sistema del Fan ID, un registro obligatorio por parte de los aficionados para poder ingresar a los estadios de todo.
Según se lee en el comunicado: “La resolución determinó que la FMF, en su carácter de responsable del tratamiento de datos personales recopilados a través del sistema FAN ID, cometió dos infracciones: 1. No informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles. 2. No obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles”.
Dentro de los temas por los que se le acusa a la federación están el de obtener fotografías de los fanáticos para construir su Fan ID sin detallar en el aviso de privacidad que esta información constituía a sus datos personales sensibles; por otro lado está el consentimiento expreso y por escrito que no se obtuvo por parte de la secretaría para tratar este tipo de información delicada.
Como señala la propia Secretaría Anticorrupción en su comunicado, el valor de la multa se basa en la gravedad de las infracciones cometidas, la sensibilidad de los datos biométricos compartidos por los aficionados, y la capacidad económica con la que cuenta la FMF, basándose en su declaración anual del ejercicio fiscal presentado en el 2024.
La resolución indica que el proceso para obtener el Fan ID únicamente presentaba una casilla en una página web para que se aceptara el entregar su información personal, cuando los requisitos necesarios eran el pedir una firma electrónica o autógrafa que sirviera como método de autenticación en la que el aficionado daba consentimiento al acceso de sus datos personales.
Ante la multa de más de 42 millones de pesos, la secretaría recuerda que la Federación Mexicana de Futbol cuenta con el derecho a impugnar la resolución, y en caso de que lo haga, se defenderá la resolución al tratarse de la protección de los derechos fundamentales por parte de los usuarios que se registraron a este procedimiento.
¿PARA QUÉ SIRVE EL FAN ID?
La principal función del Fan ID, según explica la Federación, es la de identificar y tener un control de los aficionados que se presentan a los estadios del país en caso de emergencias, actos de violencia o algún otro simulacro, como el identificar de manera directa a alguna persona que infrinja las leyes, y así poder impedir de vuelta su acceso al recinto. Los registros por los que se le acusa a la FMF comenzaron en el 2022 y se volvieron obligatorios en el 2023.