El Mundial Femenil de 2031, que será organizado por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, tampoco tendrá una distribución equitativa entre los cuatro países, sino que apunta a un esquema similar al Mundial 2026, en el que el primero de estos países concentró gran parte de la actividad.

De los 20 estadios evaluados por FIFA, 14 están en territorio estadounidense, cuatro en México y apenas uno en cada uno de los otros dos países. Pero la diferencia va más allá de los escenarios deportivos, ya que Atlanta es la sede propuesta para el sorteo final, mientras que Dallas albergaría el Centro Internacional de Transmisiones. Es decir, tanto la mayor parte de la infraestructura deportiva como algunas de las principales actividades de organización se concentrarían en Estados Unidos.

El esquema recuerda al Mundial del 2026, también organizado de manera conjunta, pero con una distribución muy desigual, pues Estados Unidos recibió 78 de los 104 partidos, frente a 13 para México y 13 para Canadá. Aunque el reparto de encuentros de 2031 todavía no está definido, la evaluación de FIFA muestra una estructura inicial con diferencias importantes entre los cuatro anfitriones.

Estados Unidos concentra el 70% de los estadios propuestos

De acuerdo con el informe de evaluación de FIFA, Estados Unidos reúne el 70% de los 20 estadios considerados para el torneo, México el 20% y Costa Rica y Jamaica el 5% cada uno.

Los cuatro inmuebles mexicanos son el Estadio Banorte de la CDMX, el Akron de Guadalajara, el BBVA de Monterrey y el TSM de Torreón. Los tres primeros están considerados para partidos de todas las instancias, hasta la Final, mientras que el de Torreón está solamente hasta Cuartos.

En Estados Unidos, la propuesta incluye escenarios como el AT&T Stadium de Dallas, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el SoFi Stadium de Los Ángeles y el MetLife Stadium de Nueva Jersey, además de otros diez inmuebles.

Sin embargo, los 20 estadios corresponden únicamente a la selección utilizada para la evaluación técnica. La candidatura también presentó una cartera más amplia, con más de 45 estadios en más de 30 ciudades, de la cual podrán elegirse las sedes definitivas.

Tampoco están decididos los escenarios para el partido inaugural y la final, si bien FIFA utilizó al MetLife Stadium como referencia para evaluar los requisitos de ambos encuentros.

El torneo de 2031 será el primero en la historia del Mundial Femenil con 48 selecciones, una expansión respecto a las 32 participantes de 2023 y 2027. El nuevo formato contempla 104 partidos, por lo que la distribución de encuentros entre los cuatro países será uno de los aspectos centrales de la organización.

México, sin las garantías gubernamentales solicitadas por FIFA

Otro pendiente importante está en los compromisos gubernamentales, porque según el informe de FIFA, México no presentó ninguna de las siete garantías gubernamentales solicitadas, ni una declaración oficial o un dictamen jurídico del gobierno. Únicamente entregó una carta de intención firmada en nombre del Gobierno de México y la Federación Mexicana de Futbol, que expresa su disposición a colaborar en la organización, pero no establece compromisos jurídicamente vinculantes.

En contraste, Costa Rica y Jamaica entregaron las siete garantías, mientras que Estados Unidos presentó cartas de respaldo de distintas dependencias federales, incluida una firmada por su presidente. FIFA calificó como medio el riesgo legal relacionado con los documentos de respaldo gubernamental de la candidatura conjunta y señaló que México deberá formalizar sus compromisos para garantizar la organización del torneo.

Participación de Jamaica, depende de una remodelación

La participación de Jamaica también presenta interrogantes, pues su único estadio incluido en la evaluación, el Estadio Nacional de Kingston obtuvo una calificación de 3.2 sobre 5, una de las tres más bajas entre los 20 inmuebles. El estadio requiere una remodelación integral, con mejoras en las tribunas, la cubierta y los accesos, pero la candidatura no presentó un calendario detallado de obras ni un proyecto completo de ejecución.

FIFA tampoco pudo evaluar plenamente las instalaciones técnicas, los espacios operativos y las condiciones de accesibilidad, entre otros aspectos. Aunque la remodelación tiene prevista su conclusión en 2029, el organismo advierte que todavía necesita información adicional para determinar si el estadio cumplirá con los requisitos para recibir partidos de fase de grupos.

La situación plantea incluso la posibilidad de que el Mundial termine disputándose en tres países y no en cuatro, si Jamaica no consigue tener listo su estadio. Aunque la candidatura contempla más de 45 inmuebles como posibles sedes, el informe no identifica una alternativa jamaicana al National Stadium.