Mundial: la Guatemala de Tena resucita
Guatemala dio un paso importante en su camino hacia el Mundial 2026 al vencer 1-0 a El Salvador en el Estadio Cuscatlán. El equipo dirigido porel mexicano Luis Fernando Tena mostró orden y finalmente mantener su portería en cero, con lo cual logró sumar tres puntos que lo mantienen con vida en el Grupo A de las Eliminatorias de CONCACAF. El gol de Óscar Santis al inicio del segundo tiempo fue suficiente para la tensa victoria, primera de la fase final clasificatoria en un partido trabado, donde los chapines supieron resistir la presión local.
El resultado fue doblemente favorable gracias al empate entre Surinam y Panamá, los otros dos integrantes del grupo. Ese marcador dejó a ambos con seis puntos, mientras que Guatemala llegó a cinco, colocándose en una posición expectante. El Salvador, por su parte, quedó con solo un punto y prácticamente sin opciones de avanzar. Para los guatemaltecos, el empate entre sus rivales directos fue el escenario ideal: ahora dependen de sí mismos.
El calendario que se avecina será determinante. Guatemala recibirá a Panamá el 13 de noviembre y cerrará la fase de grupos frente a Surinam el 18, ambos partidos en casa. La victoria en esos encuentros le permitiría alcanzar 11 puntos, cifra suficiente para asegurar el liderato del grupo y avanzar a su primera Copa del Mundo. Las cuentas son claras: ganar ambos duelos es indispensable.
Luis Fernando Tena ha logrado mantener al equipo competitivo en un grupo exigente. La victoria en San Salvador no solo representa un alivio en lo deportivo, sino también un impulso anímico para una afición que sueña con ver a su selección en una Copa del Mundo por primera vez. El equipo ha mostrado carácter y disciplina, elementos clave para afrontar lo que viene.
La segunda parte de la reciente Fecha FIFA abrió el horizonte para Guatemala, que ahora se debe preparar para dos partidos que podrían marcar un antes y un después en su historia futbolística. La ilusión ha vuelto, y el margen de error, reducido al mínimo. El reto es grande, pero está en sus manos conseguirlo.