Mundial: ONG denuncia la relación Infantino-Trump
Lausana, Suiza
La organización de defensa de los Derechos Humanos FairSquare presentó una denuncia ante la comisión de ética de la FIFA, al considerar que el presidente del organismo, Gianni Infantino, incumplió su deber de neutralidad para favorecer al presidente estadounidense Donald Trump, informó la ONG este martes.
La complicidad entre ambos líderes, ampliamente exhibida desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025, alcanzó un nuevo nivel durante el sorteo del Mundial 2026, el viernes pasado, cuando el mandatario recibió un "Premio de la Paz de la FIFA", una distinción de reciente creación.
Para FairSquare, otorgar tal premio “a un líder político en ejercicio” constituye una violación clara del artículo 15 del código de ética de FIFA, que exige neutralidad absoluta.
En su solicitud, fechada el lunes y consultada por la AFP, la ONG pide a la comisión que “examine las circunstancias” del anuncio del premio —hecho en noviembre— y el papel de Infantino en un proceso sobre el cual FIFA nunca ha ofrecido detalles.
FairSquare también recuerda el llamado que Infantino hizo en octubre para que Trump recibiera el Premio Nobel de la Paz, además de comentarios públicos apoyando la política interna del mandatario.
Dado que Estados Unidos es el principal anfitrión del Mundial 2026, junto con Canadá y México, la ONG admite que es natural que Infantino busque una relación funcional y diplomática con el presidente estadounidense.
Pero, al “apoyar claramente la agenda política” de Trump a nivel nacional e internacional, la actitud de Infantino amenaza “la integridad y la reputación del futbol y de la propia FIFA”, subraya FairSquare.
Contactada por la AFP, la FIFA no confirmó la existencia de la denuncia ni comentó su contenido. (AFP)