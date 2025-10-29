México vs. Paraguay Sub-17, ahora o nunca para el Tri Femenil
El azar en los sorteos de la FIFA para esta Copa del Mundo ha sembrado a México en un camino de campeones. Excepto Camerún, reciente rival de las tricolor en la etapa de grupos, a la cual derrotaron 1-0 el viernes anterior, tanto la asiática selección de Corea del Norte —derrota 0-2 en el debut— como la europea Países Bajos —triunfo crucial por 1-0— llegaron al Mundial infantil como monarcas de sus respectivas áreas futbolísticas en este 2025. Y el siguiente duelo no será la excepción.
Hoy, cuando muchos padres recién llegan a la oficina después de dejar a sus hijos en el colegio, la Selección de México Sub-17 jugará su primer partido de vida o muerte. Son octavos de final en el Mundial Femenino de Marruecos y a partir de ahora no hay mañana. Lo hará a las 09:30 horas —tiempo de la CDMX— contra Paraguay, oncena monarca sudamericana en 2025. Otra campeona regional.
México se presenta en esta ronda con la tarea hecha y sin faltar al objetivo primordial: la clasificación, pero con un pendiente crucial: hacer goles.
Dirigidas por Miguel Gamero, entrenador con más de una década de experiencia en fuerzas básicas entre el Guadalajara y selecciones juveniles, además de haber fungido como auxiliar de Mónica Vergara —directora técnica del equipo en el Mundial de Uruguay 2018 de la misma categoría—, el equipo ha demostrado en el campo el progreso obtenido por la inversión y construcción de cimientos de una estructura futbolística para la liga femenil nacional.
Los primeros futos
En México la Liga Femenil debutó en su etapa profesional apenas en 2017. Lo hizo con 12 equipos, un formato acotado, rígido y fallidamente obligatorio: la Federación Mexicana persuadió a todos los clubes de Primera División a tener un equipo femenino, pero no todos contaban con la infraestructura para conseguirlo, entonces el campeonato finalmente inició con 12 clubes y ciertos escollos:
- Edad restringida. Únicamente podían participar futbolistas Sub-23 y cuatro de mayor edad, lo cual dejaba sin posibilidad de participar a jugadoras con más experiencia y sumar en lo competitivo.
- Fronteras cerradas. No estaba permitido fichar en el extranjero.
- Calendario corto. El título se decidía en una liguilla reducida a semifinales y final.
- Infraestructura limitada. Algunos equipos jugaban en campos alternos o de entrenamiento, sin contar con la opción de vestuarios exclusivos.
- Inadvertidas. La difusión era limitada. Muchos partidos carecían de cobertura televisiva.
Hoy las cosas son diferentes, pero aún muy distantes de la consolidación. La Liga ha crecido. Los 18 equipos cuentan con su once femenino y la posibilidad de traer jugadoras de otras latitudes, lo cual ha dado amplitud al torneo con una liguilla completa. Ya existen más espacios exclusivos para las futbolistas y los partidos cuentan con transmisión televisiva, aunque lejos de los mejores horarios.
En México ya hay equipos que tienen Sub-15 o Sub-13. No compiten profesionalmente porque la liga aún no está preparada ni tiene suficientes recursos como entrenadores, preparadores físicos, etcétera. Pero sí creo que estamos ahorrando un paso. Están surgiendo jugadoras importantes y cada vez vienen mejor preparadas- Andrea Medrano / DT Sub-19 de Santos
“Las fuerzas básicas dieron un golpe importante. Antes, las jugadoras pasaban de la amateur a lo profesional y perdíamos mucho tiempo en ese proceso. Ahora tener una Sub-19 permite dar valor y confianza a las entrenadoras y jugadoras para formarse”, explica Andrea Medrano, entrenadora del equipo Santos Laguna Sub-19 y auxiliar técnica del primer equipo, quien hace hincapié en la importancia de tener estructura en la categoría menor de 20 años. “En la Sub-19 no solo se forman jugadoras, también preparadores físicos y entrenadoras.”
Sin embargo, el camino hacia el éxito y la autosuficiencia aún es largo. La diferencia de inversión, trabajo, proyecto y objetivos es sustancial entre los equipos grandes del futbol mexicano y los más modestos. La realidad es inocultable: los recursos económicos escasean en la gran mayoría de los clubes.
Esto se refleja en los resultados. En la Liga MX Femenil el título y las finales se disputan regularmente entre los mismos equipos: Pachuca, América, Tigres y Monterrey. Guadalajara poco a poco se acerca y después, en la lejanía, asoman esfuerzos con fuertes carencias de cartera como son Atlas, Pumas y Tijuana, destacados como un buen semillero o Santos Laguna, a mucha distancia de la lucha por el campeonato, pero con un buen proyecto deportivo y bastante éxito en su labor de scouting. El futuro aún es incierto para varios clubes.
Crear y anotar, urgente
Respecto al duelo eliminatorio de este miércoles, Paraguay aparece como favorita. Las sudamericanas tuvieron una primera fase brillante en el Mundial. Llegan clasificadas como segundo lugar del Grupo F, en donde igualaron en puntos con Japón (7), pero con una diferencia de goles inferior a los asiáticos.
Cuentan con futbolistas con un futuro brillante como Claudia Martínez, campeona goleadora en el torneo sudamericano de 2025, en cuya final derrotaron a Brasil. Claudia hizo 10 goles a lo largo de aquel campeonato. En este Mundial ya firmó un hat trick en el triunfo 4-2 de su selección frente a Nueva Zelanda.
Además de Martínez, Paraguay presume un mediocampo dinámico y ofensivo sostenido por el buen pie y lectura de partido de Fiorella Aquino y Maite Mussi.
México tiene argumentos. Al tricolor le distingue el orden defensivo, la estructura y la disciplina táctica. Es un equipo muy bien carburado desde el trabajo de entrenamientos, pero su punto débil hasta ahora ha sido la falta de gol.
Los dos tantos conseguidos en el torneo llevan la firma de Citlalli Reyes, ambos cuando el cronómetro señalaba los 87 minutos de juego. El primero fue aquel disparo fulminante de larga distancia frente a Países Bajos y el segundo un tiro libre travieso y escurridizo que se coló rodado a un lado del poste de la muy cómplice portera de Camerún.
El triunfo dependerá de mantener esa coordinación defensiva. México es seguro en la parte baja del campo en donde Valentina Murrieta —Club América— ha explotado como una de las mejores porteras del campeonato.
México ha aprendido a resistir en este campeonato, pero frente a Paraguay la historia invita a conseguir la contundencia hasta hoy ausente, un mal endémico en el futbol mexicano a nivel selecciones nacionales, basta ver al Tricolor de Javier Aguirre.
Si se aspira a seguir adelante es momento de ver aparecer a las delanteras Joselyn Solís (Puebla), Valeria Vázquez (Pachuca), Chloe del Real (Juárez) y Miranda Solís (Rayadas), todas ellas producto del trabajo de categorías juveniles en casa.