Mundial Sub-17: México no está vencido
El debut dejó poco espacio al buen ánimo. La derrota de 0-2 frente a Corea del Norte, antes de medirse a las campeonas de Europa de Países Bajos, es fertilizante para la centenaria patología pesimista del entorno futbolístico mexicano. Sin embargo, dentro del mundillo del balompié, las sensaciones son menos cercanas a lo catastrófico, al menos así lo expresa Andrea Medrano, entrenadora Sub-17 de Santos Laguna.
Para la formadora nacida en Guadalajara, Jalisco, México tiene condiciones para plantar un buen partido a las neerlandesas, pero para ello debieron haber trabajado primero en el tema mental. “El debut quedó atrás. Pueden hacer un buen juego si salen a proponer su estrategia con la calidad que tenemos y con la experiencia que tienen estas jugadoras gracias a la liga mexicana.”
Desde su etapa infantil, Andrea ha sentido el llamado por el balompié. Hija del exfutbolista Héctor Medrano, se formó en el Club Guadalajara, al cual abandonó recientemente para formar futbolistas en La Comarca Lagunera y aportar su entusiasmo, conocimientos y constante estudio al desarrollo de los equipos femeniles en México.
Experta en la categoría en la cual México femenil enfrenta el Mundial en Qatar, observa en el plantel dirigido por el experimentado Miguel Gamero a varias futbolistas con el bagaje, carácter y calidad para tomar el protagonismo del equipo frente a las europeas.
Andrea destaca, así de primera intensión, a la zaguera Valeria Alvarado, quien “trabaja en silencio, pero siempre responde con un sobresaliente”, además de la arquera Dayanna Covarrubias, la también defensa Fernanda Monroy y la delantera Josselin Solís, quien es titular en el primer equipo del Puebla. “Perdieron el primer juego, sé que es complicado, pero esta selección puede dar mucho más.”
"No hay que volvernos locos por un partido perdido. El Mundial apenas comienza. Claro que podemos aspirar a más, se están haciendo buenas cosas en las selecciones femeniles"- Andrea Medrano / DT Santos Laguna Sub-17
Hay herramientas gracias a la Liga MX
Si bien en la Copa del Mundo todos los equipos desearían aspirar a ser campeones, hay una característica a destacar cuando se trata de categorías menores: el proceso. México, en rama varonil, ha tenido éxitos en selecciones pequeñas, pero no ha logrado conectar esa vía de desarrollo a través de la continuidad para replicarlos en la selección mayor. No es ingenuo aspirar al título, y para Andrea, México hace bien en hacerlo: la Liga Femenil ya proporciona herramientas para competir en la máxima exigencia.
Desde su perspectiva profesional, el objetivo no debe reducirse a títulos, sino a desarrollo. “Para mí, es súper importante cuidar las formas. Pedro López, director técnico de la selección mayor, tiene un plan con la Selección Mexicana que invita a los clubes a buscar esa uniformidad de ideas para que las jugadoras estén seguras de poder competir contra potencias, contra jugadoras más rápidas, más fuertes, más altas. Él busca que creamos que podemos competir, y creo que es importante empezar a interiorizarlo desde las inferiores: desde la Sub-17, la Sub-20, e incluso desde la Sub-13, que ya tenemos en México. El futbol femenil crece con rumbo, con un enfoque real.”, explica Andrea Medrano.
Y antes de tomar aliento para la siguiente pregunta, la estratega de 26 años, entrenadora más joven en el futbol femenil mexicano, remata: “No hay que volvernos locos por un partido perdido. El Mundial apenas comienza. Claro que podemos aspirar a más, se están haciendo buenas cosas en las selecciones femeniles. Hay un orden, una idea, un plan claro. Siempre he dicho: el plan puede resultar o no, pero cuando el camino es claro, es más fácil llegar. Y aunque el siguiente rival sea Países Bajos, vigente campeón europeo Sub-17 tras vencer a Noruega en la final de 2025, esta selección mexicana tiene con qué competir.”
La útima pregunta se queda en el ático de la garganta. Ante esta respuesta, nada más hay por agregar.
México en el Mundial
La Selección Mexicana Sub-17 juega este martes 21 de octubre a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, frente a Países Bajos, campeona europeo 2025. El partido se puede ver en vivo a través de la señal de TUDN
Grupo B — Mundial Femenil Sub-17
RPD de Corea: PJ 1 | G 1 | E 0 | P 0 | GF 2 | GC 0 | DG +2 | Pts 3
Países Bajos: PJ 1 | G 1 | E 0 | P 0 | GF 4 | GC 3 | DG +1 | Pts 3
Camerún: PJ 1 | G 0 | E 0 | P 1 | GF 3 | GC 4 | DG -1 | Pts 0
México: PJ 1 | G 0 | E 0 | P 1 | GF 0 | GC 2 | DG -2 | Pts 0