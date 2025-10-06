Mundial Sub-20: Francia, Colombia y Sudáfrica avanzan a octavos
Rancagua, Chile
Mundial Sub-20: Colombia lidera Grupo F; Sudáfrica y Francia avanzan
Colombia igualó este domingo 1-1 ante Nigeria en el cierre del Grupo F y se logró la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile como líder de la zona. En la otra llave, Noruega empató 1-1 con Arabia Saudita.
La selección cafetera empezó dominando y se adelantó gracias a un disparo desde el centro del área de Kéner Gonzálezen el 51', en el Estadio Fiscal de Talca, a unos 250 km al sur de Santiago.
Pero los nigerianos no se rindieron e igualaron en el 86' a través de Daniel Bameyi, que convirtió un penal sancionado tras el pedido de revisión de una mano en el área por parte del técnico de la selección africana.
Pese al empate, Colombia pasó como líder del grupo y Nigeria como uno de los mejores terceros.
En el otro duelo del Grupo F, Noruega, también clasificada, igualó ante la eliminada Arabia Saudita. Los tantos fueron del noruego Niklas Fuglestad en el 46' y del saudí Talal Haji, de penal, en el 53'.
Tres clasificados en el Grupo E
Sudáfrica venció 2-1 a Estados Unidos y avanzó a los octavos, mientras que Francia goleó 6-0 a Nueva Caledonia y también estará en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.
Estados Unidos abrió la cuenta con gol de Noah Cobb en el minuto 12, pero los africanos remontaron por un autogol de Joshua Wynder (17') y un disparo de Gomolemo Kekana (45+2').
La goleada de Francia a la debutante Nueva Caledonia estuvo a cargo de Andréa Leborgne, con un triplete (11', 82' y 90+3'), un doblete de Lucas Michel (55' y 84') y un tanto de Gabin Bernardeau (90+1').
Los tres clasificados sumaron seis puntos en el Grupo E, pero Estados Unidos (+10) y Sudáfrica (+5) tuvieron mejor diferencia de gol que Francia (+4). (AFP)
Resultados del domingo del Mundial Sub-20 de Chile
Grupo E
Francia 4-0 Nueva Caledonia
Sudáfrica 2-1 Estados Unidos
Grupo F
Colombia 1-1 Nigeria
Noruega 1-1 Arabia Saudita
Posiciones Grupo E
- Estados Unidos — 6 pts | 3 J | 2 G | 0 E | 1 P | 13 GF | 3 GC
- Sudáfrica — 6 pts | 3 J | 2 G | 0 E | 1 P | 8 GF | 3 GC
- Francia — 6 pts | 3 J | 2 G | 0 E | 1 P | 8 GF | 4 GC
- Nueva Caledonia — 0 pts | 3 J | 0 G | 0 E | 3 P | 1 GF | 19 GC
Posiciones Grupo F
- Colombia — 5 pts | 3 J | 1 G | 2 E | 0 P | 2 GF | 1 GC
- Noruega — 5 pts | 3 J | 1 G | 2 E | 0 P | 2 GF | 1 GC
- Nigeria — 4 pts | 3 J | 1 G | 1 E | 1 P | 4 GF | 4 GC
- Arabia Saudita — 1 pt | 3 J | 0 G | 1 E | 2 P | 3 GF | 5 GC
(AFP)