Muñoz salva al Liverpool en estreno de Iraola en Anfield
El atacante español Víctor Muñoz anotó el sábado el gol del empate final 2-2 entre Liverpool y Nottingham Forest, para evitar la derrota en el estreno como técnico de Andoni Iraola en Anfield.
En la segunda jornada de Premier League, los Reds fueron dominados los primeros minutos por el Forest, lanzado al ataque y recompensado con gol del suizo Dan Ndoye (24').
El Liverpool creyó empatar en un tanto anulado por fuera de juego, pero estuvo a punto de irse al descanso con dos goles de desventaja, tras una gran salvada del guardameta brasileño Alisson Becker (45+3') contra su compatriota Igor Jesus.
Los locales lograron empatar en la segunda mitad, con gol del sueco Alexander Isak (60'), pero apenas diez minutos después, el Forest aprovechó un penal convertido por Morgan Gibbs-White (70') para volver a liderar el marcador.
Finalmente, el extremo español Víctor Muñoz, fichado este verano proveniente del Osasuna, convirtió desde dentro del área una gran asistencia del alemán Florian Wirtz (82') para poner el definitivo 2-2 en el marcador.
El resultado, idéntico al de la primera jornada en la cancha del Newcastle, evita la derrota del nuevo entrenador Andoni Iraola en su estreno en Anfield, pero deja a los Reds a cuatro puntos del líder provisional, Manchester City, con pleno de victorias tras dos jornadas. AFP