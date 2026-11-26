No solo es una tendencia que apenas se distingue sino un patrón realmente abrumador. Los jugadores de categorías menores que nacen en los primeros meses del año tienen una clara ventaja sobre los que festejan su cumpleaños en la última parte del año.

El Mundial Sub 17 es prueba de ello: los nacidos en enero casi cuadruplican a los nacidos en diciembre. O si se mide por semestre del año, los nacidos en el primero representan al 65.7 por ciento de los poco más de mil jugadores que participan en el torneo, donde México ya suma dos victorias, frente al 34.3 por ciento de los nacidos en el segundo.

La diferencia del Mundial que se celebra en Qatar es todavía más pronunciada si se mide por trimestres, ya que el 40.2 por ciento de los futbolistas nació entre enero y marzo, contra apenas el 14.5 por ciento de los nacidos entre octubre y diciembre.

El caso extremo es Dinamarca, con 19 jugadores nacidos en el primer semestre (12 de ellos en el primer trimestre), y solo 2 de ellos en el segundo semestre (ninguno de ellos en el último trimestre).

Italia también tiene 19 de sus 21 futbolistas nacidos en la primera mitad del año, mientras que China, Francia y Honduras, al igual que Dinamarca, no cuentan con un solo jugador nacido entre octubre y diciembre.

El sesgo en la detección del talento

Una de las razones de este sesgo es que al ser un mundial con edad límite, los nacidos a inicios de año acumulan varios meses más de desarrollo en comparación con quienes nacen al final. Por ejemplo, para el mundial actual, los jugadores debieron nacer a partir del 1 de enero del 2009.

Este fenómeno se conoce como efecto de la edad relativa (Relative Age Effect) y ya ha sido estudiado en el deporte, particularmente en los procesos de detección y desarrollo de talento en categorías juveniles.

Un futbolista nacido en enero puede tener casi un año más de desarrollo que otro nacido en diciembre de su misma generación, una diferencia que durante la infancia y la adolescencia puede traducirse incluso en ventajas físicas.

Lo curioso, y lo que apunta a que se trata de un sesgo y no solo de un patrón lógico, es que en este Mundial también hay más jugadores de enero del 2010, con 33, que de diciembre del 2009, pese a que estos últimos son de una generación mayor, con 31 jugadores.

De los 1,008 jugadores registrados en el Mundial, 800 nacieron en 2009, 183 en 2010 y 25 en 2011. Si se analiza exclusivamente a los de la generación de mayor edad, la tendencia prácticamente no cambia, con el 65.5 por ciento nacido en el primer semestre, contra el 34.5 por ciento del segundo.

Incluso entre los nacidos en 2010 se reproduce el fenómeno: el 43.2 por ciento nació en el primer trimestre, contra el 13.1 por ciento del último.

Las selecciones africanas, la excepción

De las 48 selecciones participantes, 40 tienen más jugadores nacidos en la primera mitad del año y México también es ejemplo, ya que tiene a 9 jugadores nacidos en el primer trimestre del año, a 6 del segundo, a 5 del tercero y solo a 1 del último.

Sin embargo, cinco de las ocho selecciones que contradicen la tendencia general son africanas: Uganda, Senegal, Costa de Marfil, Mali y Tanzania. Las otras tres son Haití, Serbia y Tayikistán. Uganda es el caso más extremo en sentido opuesto al de Dinamarca e Italia, pues 15 de sus 21 futbolistas nacieron en la segunda mitad del año, mientras que Senegal cuenta con 14.

Vistos por mes, los de enero son el mayor contingente, con 167 futbolistas, seguidos por los 127 de marzo y los 111 de febrero. En el lado opuesto, los de octubre son 52, de noviembre 50 y de diciembre 44, el mes con menos representantes.

De hecho, solo enero tiene más representantes en el Mundial que los últimos tres meses del año juntos (167 contra 146).

Un Mundial Sub 17 con jugadores de hasta 14 años

Al inicio del torneo, 758 futbolistas tenían 17 años cumplidos, 214 tenían 16, otros 32 tenían 15 y apenas cuatro tenían 14 años. Curiosamente, los cuatro jugadores más jóvenes del Mundial pertenecen a selecciones africanas y tres de ellos a Uganda: Hamidu Kasumba, Brian Olwa y Yusuf Ssenyonga.

El futbolista más joven del torneo es Dismas Athanasi, de Tanzania, quien cumplirá 15 años hasta el próximo 26 de diciembre.

Los datos evidencian que la fecha de nacimiento incide en la probabilidad de llegar a una selección, y plantean una interrogante sobre cuánto talento puede quedar relegado durante los procesos de formación por una diferencia de apenas unos meses.

Quizá para contrarrestar este fenómeno la FIFA determinó celebrar el Mundial Sub 17 cada año a partir del 2025, en lugar de cada dos. Sin embargo, el cambio de periodicidad no ha eliminado el sesgo.

De acuerdo con un estudio realizado por la propia FIFA y el Observatorio de Futbol del CIES, en la edición del 2025 el 39.4 por ciento de los jugadores nació en el primer trimestre del año, contra el 15.1 por ciento del último, porcentajes prácticamente idénticos a los del Mundial del 2026, aunque menos contrastantes que los de la edición del 2023, cuando fueron del 46.4 y el 8.6 por ciento, respectivamente.