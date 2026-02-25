“Nacho” Castro y el reto de motivar a sus jugadores en una liga sin ascenso
El entrenador español Ignacio “Nacho” Castro llegó hace tres años a México para dirigir a los Mineros de Zacatecas con la promesa de que, a la siguiente temporada, se abriría otra vez el ascenso en la Liga de Expansión, algo que no sucedió.
“Para mí era algo importante en ese momento, pero tampoco es algo que me quite el sueño. Estoy feliz y a gusto en México, más a allá del del tema deportivo”, señaló a Sports Illustrated México el estratega de los Venados FC, formado coo jugador en el FC Barcelona.
Para Castro, no fue mayor problema, pero en lo que ha batallado es en motivar a sus jugadores en los tres proyectos en los que ha estado: Mineros de Zacatecas, Morelia y ahora en Venados.
Encontrarle sentido a una liga que desde 2020 no tiene ascenso ni descenso y solo se compite por un trofeo al final de cada semestre, es difícil .
“Es complicado motivarlos porque no hay un objetivo real. Ganes o pierdas no hay ascenso o descenso. El jugador suele acomodarse. Trato de decirles que no desaprovechen la oportunidad, que aquí es más fácil que en España llegar a una segunda división y que deben aprovecharlo", comentó el español.
Los invita a que en el campo muestren hambre, ilusión y ganas de trabajar, porque al final, solo están a un paso de la primera división, categoría en la que la vida les puede cambiar a ellos y su familia.
“Les digo que se tomen las cosas lo más serio posible y que al final, el futbol profesional, te puede cambiar la vida”.
Un sistema como el de México, sin ascenso y descenso, le parece imposible de implementar en España, en donde cree que se quemarían carreteras si sucediera.
“En mi país he visto manifestaciones solo porque se llevan un equipo a otra ciudad. Lo que pasa en México me parece ‘tercermundista’ y no entiendo por qué sucede, en una nación que debería ser potencia mundial en todos los ámbitos”.
Castro ha tenido éxito desde que llegó a la Liga de Expansión al avanzar a la Liguilla en cuatro de los cinco torneos que ha concluido, con su mejor resultado unas semifinales alcanzadas con el Morelia en el Clausura 2025.
Llegó luego de dirigir en su país en categorías inferiores, la más importante, la Primera Federación, y en la Kings League, un torneo de futbol 7 que sobresale porque los presidentes de los equipos son streamers, influencers o futbolistas retirados y en activo, con millones de seguidores en sus redes sociales.
En México encontró su sitio y no piensa irse pronto. “Es un país que tiene gente cercana, que te facilita mucho todo para adaptarte. Es algo de lo que en España deberíamos aprender”.
Su arribo se dio luego de un breve paso con el Ultimate Mostoles, con el que consiguió el liderato en la primera temporada de la Kings, porque tras abandonar al San Fernando de la Primera Federación Española, por normativa no podía asumir las riendas de otro club en su país.
Cree que lo vivido en la Kings no le sumó experiencia para el futbol tradicional, pero sí hizo amistades y aprendió de la humildad de streamers como DjMaRiio, el presidente de Mostoles, quien a pesar de contar con millones de seguidores en redes sociales es humilde.
“A nivel de futbol es un mundo totalmente diferente, pero lo que sí aprendí ver personas que que tienen millones de seguidores en el mundo, pero que ves que son personas superhumildes, muy buena gente”.
En una carrera singular como entrenador, Nacho Castro sueña con el regreso del ascenso a la Liga MX, mientras disfruta de su paso por México, su país por adoptación.