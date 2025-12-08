Napolés retoma la cima en Italia
Roma, Italia
El Nápoles vuelve a liderar la Serie A gracias a su victoria (2-1) frente a la Juventus este domingo, mientras que la AS Roma concedió por primera vez esta temporada una segunda derrota consecutiva, en Cagliari (1-1).
Gracias a esta tercera victoria consecutiva en la Serie A, los campeones de Italia retomaron el liderato en la clasificación con 31 puntos, uno más que el Inter (2º), impresionante contra el Como (4-0) el sábado, y tres más que el AC Milan (3º), que juega en el estadio del Torino el lunes su partido de esta jornada 14.
La Juventus sigue en el séptimo lugar, pero acumula ocho puntos de desventaja frente a su rival del día.
Vigente campeón, el Napoli sufrió para tumbar a la Juve pero finalmente arruinó el regreso de Luciano Spalletti, entrenador del Scudetto 2023 logrado por el club del sur de Italia.
En el estadio Diego Armando Maradona los napolitanos no perdieron tiempo y tomaron ventaja desde el minuto 7 gracias a Rasmus Hojlund, que recibió un centro de David Neres.
El Nápoles pudo haber duplicado la ventaja en el minuto 25, pero el remate de Giovanni Di Lorenzo fue detenido por Michele Di Gregorio.
La Juventus, que sufrió por la presión durante mucho tiempo, finalmente recuperó la compostura gracias, como suele ocurrir, a su prodigio turco Kenan Yildiz, quien empató (59') tras una buena combinación con Weston McKennie.
La última palabra la tuvo Nápoles, que retomó la ventaja con un gol de cabeza de Hojlund (78'), el cuarto del delantero danés desde que dejó el Manchester United.
"Tuvimos un periodo difícil y desde entonces mis jugadores han dado una respuesta increíble", señaló el técnico local Antonio Conte.
"Estuvimos muy tímidos al principio del partido, también perdimos muchos balones... Nuestro segundo periodo fue mejor, pero nos faltaron muchas cosas", reconoció Spalletti. (AFP)