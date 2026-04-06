Napoli sancionará a Lukaku por quedarse en Bélgica para tratar una lesión

"L'integrità di gruppo vale più di tutto": così il ds Giovanni Manna commenta a DAZN il caso Lukaku 🚨



Il dirigente partenopeo ha spiegato che il calciatore dovrebbe far rientro tra una settimana, precisando che il calciatore è "consapevole che ci saranno delle conseguenze" 🗣️… pic.twitter.com/3sgZyLUtBW