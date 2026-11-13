Nations League: Italia provoca la primera derrota de la era Zinedine Zidane con Francia

La selección de Italia rompió el invicto de Zinedine Zidane al frente de la selección de Francia. El conjunto italiano aprovechó la ausencia de Kylian Mbappé para venir de atrás, remontar al conjunto galo y tomar el liderato del Grupo A.

Dicho encuentro de la fecha 5 de la fase de grupos de la Nations League se llevó a cabo este jueves en el Estadio San Siro de Milán. El partido comenzó con un gol francés apenas a los 10 minutos de juego. Gianluigi Donnarumma se equivocó al querer salir jugando desde abajo, ya que erró un pase que le cayó a Michael Olise, quien no tuvo piedad para aprovechar el descuido y marcar el 0-1.

Les Bleus siguieron insistiendo durante varios minutos por el segundo tanto, pero al 26’ los locales encontraron respuesta. Un desborde por la banda de Nicolò Cambiaghi, un pase en diagonal desde línea de fondo y un remate de Francesco Pio Esposito pusieron el 1-1 en el marcador. Aun así, Francia trató de buscar una vez más el gol con un tiro de Bradley Barcola, pero el poste se lo negó y La Azzurra logró llegar al medio tiempo en paridad.

Para el segundo tiempo, Francia propuso de nuevo. De hecho, Donnarumma, al querer rescatar un balón que se iba a tiro de esquina, dejó la esférica a la deriva, pero el palo nuevamente le dijo que no al conjunto galo cuando se interpuso al tiro de Rayan Cherki. Luego, otra mala salida del arquero italiano derivó en un nuevo ataque francés, pero el guardameta enmendó su error atajando por abajo un disparo de Adrien Rabiot.

Esposito se recuperó de la falla de un penal para ser el héroe

Estos llamados de atención despertaron a Italia, que a partir de ahí cambió su postura. Solo unos minutos después, al 57’, generó una jugada de peligro que terminó en un penal a favor luego de que Malo Gusto derribara a Esposito; aunque este último falló su ejecución, la motivación ya estaba del lado local.

Fue así que al 62’, Federico Dimarco mandó un centro por abajo que Davide Frattesi remató para el 2-1. Y luego, al 73’, un error en la zona baja francesa terminó en otro penal, cuando Dayot Upamecano con una zancadilla tiró a Antonio Vergara. Esposito, pese a que había errado la pena máxima apenas unos instantes antes, esta vez no se presionó y cobró con maestría para poner el 3-1 final.

De esta manera, Italia llegó a 10 puntos para tomar el liderato del Grupo A. Francia se quedó segundo con las mismas unidades, pero con dos tantos menos en la diferencia de goles. Bélgica los sigue de cerca con 9 unidades, mientras que Turquía se mantiene en el fondo todavía sin sumar.

Además, hay que señalar que Francia, tras 5 juegos con Zizou como su nuevo estratega, perdió el invicto en esta nueva etapa tras el Mundial. De momento, el histórico “10” campeón del mundo en 1998 suma como seleccionador un balance de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota con su país.

Más resultados de este jueves 12 de noviembre

* Italia 3-1 Francia

* Inglaterra 2-1 Croacia

* Chequia 0-2 España

* Turquía 1-2 Bélgica

* Armenia 1-1 Chipre

* Albania 2-0 Finlandia

* San Marino 0-2 Bielorrusia

* Montenegro 2-1 Letonia

Partidos de este viernes 13 y sábado 14 de noviembre

* Moldavia vs. Kazajistán | Viernes 13 de noviembre | 11:00 a.m.

* Eslovenia vs. Suiza | Viernes 13 de noviembre | 1:45 p.m.

* Países Bajos vs. Grecia | Viernes 13 de noviembre | 1:45 p.m.

* Andorra vs. Gibraltar | Viernes 13 de noviembre | 1:45 p.m.

* Luxemburgo vs. Estonia | Viernes 13 de noviembre | 1:45 p.m.

* Serbia vs. Alemania | Viernes 13 de noviembre | 1:45 p.m.

* Escocia vs. Macedonia del Norte | Viernes 13 de noviembre | 1:45 p.m.

* Eslovaquia vs. Islas Feroe | Viernes 13 de noviembre | 1:45 p.m.

* Liechtenstein vs. Azerbaiyán | Viernes 13 de noviembre | 1:45 p.m.

* Bulgaria vs. Islandia | Viernes 13 de noviembre | 1:45 p.m.

* Kosovo vs. Israel | Sábado 14 de noviembre | 8:00 a.m.

* Georgia vs. Hungría | Sábado 14 de noviembre | 11:00 a.m.

* Noruega vs. Gales | Sábado 14 de noviembre | 11:00 a.m.

* Austria vs. Irlanda | Sábado 14 de noviembre | 1:45 p.m.

* Portugal vs. Dinamarca | Sábado 14 de noviembre | 1:45 p.m.

* Irlanda del Norte vs. Ucrania | Sábado 14 de noviembre | 1:45 p.m.

* Suecia vs. Bosnia y Herzegovina | Sábado 14 de noviembre | 1:45 p.m.

* Rumania vs. Polonia | Sábado 14 de noviembre | 1:45 p.m.