No es “9”, pero anota: José Paradela, el nuevo goleador del Cruz Azul
En México, el argentino José Paradela encontró estabilidad y protagonismo. Tras una etapa irregular en el futbol de su país —con pasos por River Plate, donde no logró consolidarse como titular bajo las gestiones de Marcelo Gallardo y Martín Demichelis, y posteriormente por Tigre— el mediocampista recaló en la Liga MX con Necaxa. Fue ahí donde coincidió por primera vez con su compatriota Nicolás Larcamón, en un contexto que le permitió reencontrarse con continuidad y confianza competitiva.
“Nico” fue el encargado de potenciarlo y convertirlo en un mediocampista “box-to-box”, que pisa el área y anota goles. Tanto en Necaxa, como en el Cruz Azul, el jugador de 27 años se ha alzado como un inesperado goleador.
El centrocampista ofensivo lidera a “La Máquina” en goles en el Clausura 2026, con cuatro, todos claves para mantener al equipo en el segundo lugar de la clasificación con 13 puntos, a cinco del líder Chivas. Paradela pelea el título de goleo con Joao Pedro, jugador del San Luis que lleva seis tantos, y Armando González, del Guadalajara (5).
El oriundo de Quiroga se ha alzado como el artillero referencia de su club, ante la lesión de Gabriel Fernández y la reciente incorporación de Nicolás Ibáñez.
Larcamón le ha ayudado a desarrollar una capacidad goleadora que no tuvo en Argentina, pero sí ha tenido tanto en el Necaxa como el Cruz Azul. Con los Rayos marcó 11 veces en liga en un año, tiempo en el que solo fue superado por uno de sus compañeros, el delantero Díber Cambindo, con 16 tantos.
La razón que lo hace tan peligroso con Nicolás es porque el estilo de juego del preparador argentino provoca que el área rival se libere de forma constante, lo que le abre la puerta a Paradela a venir de atrás y anotar.
"El caso de José fue mucho más facilitador por nuestro pasado en Necaxa, que le hizo conocer muy bien mis pretensiones. No solamente en su posición, sino de algunos comportamientos y conductas que son indispensables para un rol protagónico", confesó Larcamón sobre Paradela.
El impacto de José fue inmediato. En su primer torneo, el Apertura 2025, marcó tres goles y repartió cinco asistencias, lo que lo hizo un imprescindible en el esquema de su entrenador y lo candidateó a ser uno de los mejores refuerzos del campeonato.
Pero el segundo, que vive ahorita, ha sido mejor en cuanto a goles: cuatro dianas y un pase para gol. Su mejor rendimiento goleador se explica porque Cruz Azul le sumó un viejo socio, Agustín Palavecino, con el que hacía un tándem que se imponía como de los mejores medio campos de la Liga MX, cuando eran dirigidos por Larcamón en el Necaxa.
“Paradela sin dudas aprovechó la llegada de Agus, es un compañero con el que se entiende, le ayuda a construir y progresar. Le da más libertad”, señaló Larcamón sobre el reencuentro de sus mediocampistas estrellas en el Necaxa.
El jugar más libre en el campo ayuda a que Paradela no tenga que pasar tanto tiempo clavado el medio campo, sino que ahora puede subir de forma más constante para aprovechar los espacios que generan en el área los elementos de ataque.
Así, Paradela se ha convertido en ese goleador que ningún aficionado del Cruz Azul tenía el radar, pero que hoy, previo a enfrentar al líder Chivas en la séptima jornada, lo tiene como el hombre importante en el esquema de Larcamón.