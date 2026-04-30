No es lo mismo: Calderón marca la diferencia entre la ‘Tota’ y el sexto Mundial que busca Ochoa
No es lo mismo: Ignacio “Cuate” Calderón lo dice sin rodeos cuando se le plantea la comparación entre lo que ocurrió en el Mundial 1966 con Antonio "Tota" Carbajal y lo que hoy persigue Guillermo Ochoa.
La frase no es retórica, sino una línea para separar dos trayectorias que coinciden en el número de copas del mundo (5), pero no en la forma.
“Ochoa no ha jugado todas las copas como titular, ha estado de suplente en varios mundiales. Entonces, no es lo mismo”, explicó la figura del histórico Campeonísimo del Guadalajara en entrevista a Sports Illustrated México.
En Inglaterra 1966, Calderón llegó como titular. Había sido el elegido por el seleccionador mexicano Ignacio Trelles y defendió el arco en los primeros dos partidos del torneo, ante Inglaterra y Francia. México recibió goles en ambos encuentros. Antes del cierre de la fase de grupos, se dio una conversación entre Trelles y el ‘Cuate’ que marcó la historia.
“Nacho” entendió el momento y cedió. “¿Qué podía perder yo? Un partido, pero la 'Tota' puede completar sus cinco copas”, recordó el arquero de México en 1966 y 1970.
Así, Antonio Carbajal apareció ante Uruguay en el último partido del grupo. No fue un homenaje simbólico: fue titular, tuvo trabajo y mantuvo el arco en cero en el empate sin goles, el cierre de una trayectoria que fue construida en la cancha durante cinco Copas del Mundo. Ese detalle es con el que Calderón defiende su postura hasta hoy.
El caso de Ochoa se construye distinto. Ha sido convocado a cinco Mundiales, pero solo participó en tres: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En ese lapso suma 11 partidos y 12 goles recibidos, con actuaciones que lo colocaron como figura en momentos específicos. Ante Brasil en 2014 firmó una de las exhibiciones más recordadas para un portero mexicano; en 2018 fue determinante en la histórica victoria contra a Alemania, y en 2022 detuvo un penal a Robert Lewandowski que mantuvo con vida al equipo en fase de grupos.
A diferencia de otras trayectorias largas en Copas del Mundo, la de Ochoa no está marcada por la continuidad desde el inicio, sino por su capacidad de aparecer en escenarios de alta exigencia. Ahí está su valía, pero también la diferencia que subraya Calderón.
El grupo de los cinco mundiales no es homogéneo. Lionel Messi alcanzó esa cifra con protagonismo regular, dos finales y un título, además del récord de partidos en la cita (26).
Cristiano Ronaldo ha sido constante en cinco ediciones y es el único en marcar en todas, un récord. Lothar Matthäus jugó 25 partidos y fue campeón en 1990. En el caso de Gianluigi Buffon, estuvo en cinco ediciones mundialistas, no tuvo minutos en la primera (1998), pero fue campeón en 2006 como titular y figura de Italia.
En México, Rafael Márquez construyó su legado como el único jugador capitán en cinco copas, mientras Andrés Guardado lo hizo desde la regularidad durante casi dos décadas.
Ochoa entra en esta lista desde otro ángulo. No por una línea continua en todas las ediciones, sino por el impacto que tuvo cuando le tocó estar en la cancha. Es uno de los porteros mexicanos más determinantes en mundiales, aunque su recorrido no sea idéntico al de quienes fueron titulares en todas, como Calderón.
A los 40 años, la puerta a una sexta Copa del Mundo sigue entreabierta, un escenario que también comparten Messi y Cristiano Ronaldo. Todo dependerá del nivel que mantenga, de la presión interna en la portería y, sobre todo, de la decisión de Javier Aguirre, quien desde finales del año pasado ha respaldado a Raúl 'Tala' Rangel como el titular.
Lo que ocurrió en 1966 tuvo una lógica clara: Calderón cedió su lugar para cerrar una trayectoria completa, la de un jugador que había sido protagonista en todas sus copas anteriores. Ahora, el escenario es distinto y, por eso, más allá del legado, la frase se mantiene vigente: No es lo mismo.