“No jugábamos así desde Mohamed”: Afición Rayada respalda a Matías Almeyda pese a los resultados

Monterrey, por quinta jornada consecutiva, volvió a quedar fuera de los puestos de Liguilla. Aun así, la afición rayada se mantiene fiel al proyecto encabezado en el banquillo por Matías Almeyda y, sobre todo, a su filosofía de juego, aunque señalaron que la exigencia irá a más conforme avance el tiempo

Este sábado 10 de octubre, Monterrey visitó al Club América en el Estadio Azteca por la fecha 11 del torneo. En medio de las celebraciones por el 110 aniversario de las Águilas, los Rayados le hicieron la maldad a los capitalinos al impedirles festejar ante su gente con un triunfo, obligándolos a repartir puntos tras un empate 1-1. A pesar del resultado, el cuadro regiomontano solo llegó a 14 unidades para colocarse en el décimo sitio, a un punto de distancia de la zona de clasificación.

Al preguntarles a los aficionados que viajaron desde el norte del país sobre la situación actual del club, si bien aceptaron que no es el mejor momento en la tabla general, externaron su total respaldo al estratega argentino.

“Preferimos quemar este año, no importa, pero que demuestren en la cancha los que realmente quieren estar. Si Almeyda tiene que hacer una limpieza para ir bien la siguiente temporada, lo bancamos. Hace mucho que no teníamos un técnico así y queremos que dure”, señaló Miguel González, seguidor que acompañó al equipo desde Monterrey.

Y es que más allá de la irregularidad que atraviesa la plantilla, registrando 4 victorias, 4 derrotas y 2 empates, la fanaticada destacó el estilo vertiginoso del equipo. Samuel Castillo, otro aficionado albiazul, comparó la propuesta actual con la escuadra que se coronó por última vez en el Apertura 2019: “Me identifico bastante. El dinamismo que invita al equipo a ir hacia el frente es algo que le gusta mucho a la afición; eso se vio cuando estuvo el 'Turco' Mohamed, en esa época en la que el club volaba prácticamente al ataque”.

Piden reforzar la zaga defensiva y la contención

No obstante, más allá de la propuesta defensiva, los fanáticos coincidieron en que la defensa y la zona de contención son los puntos débiles que la institución deberá reforzar de cara al futuro.

“Como aficionado soy muy consciente de que hacen falta piezas clave en el equipo: hacen falta centrales y alguien que acompañe en la contención a Óliver Torres para que pueda soltarse más al ataque”, explicó Samuel Castillo. En tanto, Víctor Guzmán, aficionado homónimo del jugador de Rayados, comentó que es un aspecto que Almeyda debe ajustar sobre la marcha: “En la contención solo hace falta que se decida por quiénes jugar y que no mueva tanto la alineación”.

Este torneo puede pasar, al siguiente ya no

Finalmente, la afición regiomontana fue clara al señalar que, si bien entienden la complejidad de conseguir el título en el primer semestre del entrenador, a partir de la próxima campaña los resultados deberán ser inmediatos.

“Hay jugadores que ya no van a estar el próximo torneo, pero darle continuidad a una base ya definida es lo que va a ayudar a que el equipo avance”, puntualizó Samuel Castillo. En tanto, Miguel González declaró: “Es muy difícil ser campeones este torneo, pero si el equipo lo intenta, cuidado porque hay buenos jugadores. La exigencia real vendrá para el próximo torneo”, mientras, Víctor Guzmán explicó que “hay que darle 2 torneos”, y de ahí ahora sí juzgar al cuerpo técnico y el plantel.

El calendario de Rayados en la recta final

A Monterrey le restan seis jornadas y un juego pendiente para un total de siete partidos antes de finalizar la fase regular. De estos encuentros, cinco serán ante rivales que se ubican por encima en la tabla: Toluca, Chivas, Querétaro, Xolos y Puebla. Además, se medirá frente a Pumas y Pachuca, que pese a estar abajo, ambos solo están a dos puntos de distancia. Por ello, cada duelo será clave para definir si avanzan o no.

Jornada 12: Monterrey vs. Pachuca – Domingo 18 de octubre, 19:00 hrs.

Jornada 13: Puebla vs. Monterrey – Miércoles 21 de octubre, 19:00 hrs.

Jornada 14: Monterrey vs. Guadalajara – Sábado 24 de octubre, 19:00 hrs.

Jornada 15: Monterrey vs. Tijuana – Sábado 31 de octubre, 20:00 hrs.

Jornada 16: Toluca vs. Monterrey – Sábado 7 de noviembre, 20:00 hrs.

Jornada 7 (Pendiente): Querétaro vs. Monterrey – Sábado 14 de noviembre, 17:00 hrs.

Jornada 17: Pumas vs. Monterrey – Sábado 21 de noviembre, 20:00 hrs.