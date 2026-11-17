La selección mexicana femenil, a un partido de volver a un Mundial después de quedarse fuera en 2019 y 2023, prepara en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el plan para frenar la velocidad de Haití, la principal amenaza de un rival que Pedro López quiere neutralizar con trabajo colectivo.

"No me voy a poner a correr al lado de Dumornay o Mondésir. Esto no es una carrera de 100 metros", señaló el entrenador español en una conferencia de prensa previa al duelo.

México enfrentará a Haití el sábado 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium y una victoria le dará el boleto directo al Mundial de Brasil 2027.

Es tal vez el partido más importante de la selección desde que nació la Liga MX Femenil en 2017. Una tercera ausencia seguida dejaría sin Copa del Mundo a la primera generación formada en una liga que cumplirá diez años en 2027.

El Tri llega con dudas

En la fecha FIFA de octubre cayó 4-3 ante Jamaica en Aguascalientes, la primera derrota de López como local, y aunque días después le ganó 3-1 al mismo rival en Querétaro, el tropiezo exhibió errores defensivos a poco más de un mes de la eliminatoria.

México recibió el Campeonato Concacaf W de 2022 en Monterrey y quedó eliminado tras perder sus tres partidos sin anotar, mientras Jamaica y Haití, con planteles formados sobre todo en el extranjero, se ganaron un lugar en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Una de esas derrotas fue un 3-0 ante Haití en el Estadio BBVA, con un gol de Roselord Borgella, hoy delantera de Tijuana. En aquel Mundial, el único de su historia, las haitianas perdieron sus tres partidos sin marcar, con una selección que juega lejos de casa por la crisis de seguridad del país.

En el papel, Haití parece un rival menor, pero buena parte de su plantel compite en Europa, sobre todo en Francia, como Roseline Éloissaint en el Lens y Maudeline Moryl en el Olympique de Marsella, mientras su capitana, Nérilia Mondésir, juega en el Seattle Reign de NWSL, la poderosa liga estadounidense.

López contó que el cuerpo técnico analizó las fortalezas del rival y las variantes que podría usar, y que la clave será anticiparse a las haitianas para que no encuentren espacios a la espalda de la defensa.

"Hay situaciones, posiciones, organización defensiva, el centro del campo, que nos pueden dar una ventaja. Creo que tenemos que defender y atacar como equipo", explicó.

La figura de Haití es Melchie Dumornay, mediocampista del OL Lyonnes que terminó cuarta en el Balón de Oro femenino de 2026, y en el Tri la tienen identificada.

"Dumornay es una jugadora muy importante en Haití, pero hay muchísimas más", reconoció Kenti Robles, defensora y una de las capitanas de la selección.

Robles destacó también el poder ofensivo de sus compañeras Scarlett Camberos, nominada al balón de oro; Charlyn Corral, mejor delantero del año según France Football, y Jacqueline Ovalle, ganadora al premio Martha en 2025.

"Simplemente saber contrarrestar lo que nos van a hacer y sacar lo que hacemos bien nosotras en el campo y hacerlo todavía mejor", dijo.

La concentración empezó el 16 de noviembre en el CAR, donde el equipo trabajará antes de viajar a Dallas la próxima semana. López agradeció a los clubes y a la Liga Femenil por adelantar la convocatoria, porque varias jugadoras terminaron la Liguilla con molestias físicas.

"Sin este inicio de concentración hubiéramos tenido problemas", aseguró el estratega, quien usará esos días para recuperar futbolistas, hacer ajustes tácticos y preparar al plantel para las condiciones de Texas.

El trabajo en el CAR incluye también la parte mental

Para López, además de calidad y buen juego, México necesitará madurez para manejar las emociones, el marcador y las dificultades que presente Haití.

Si pierde, el Tri tendrá otra oportunidad de ir al Mundial el play-in del 2 de diciembre, que reparte boletos al repechaje intercontinental, pero el técnico quiere resolverlo a la primera.

Una derrota también lo dejaría sin opciones de ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, porque solo las dos finalistas y el tercer lugar del torneo obtendrán su lugar. La selección femenil solo ha ido una vez a unos Juegos, en Atenas 2004.

"Si ellas sacan lo bueno que tienen, la capacidad que tiene cada una, vamos a ganar ese partido", concluyó el entrenador.