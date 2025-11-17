SI Mexico

Noruega y Portugal sellan su boleto al Mundial 2026 y completan el grupo de 32 selecciones clasificadas

Las victorias de Noruega sobre Italia y de Portugal ante Armenia sellaron este domingo el pase de ambas selecciones al Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, dejando solo 16 plazas pendientes para la primera Copa del Mundo de 48 equipos.

Haaland firmó un doblete y permitió que Noruega regrese a una Copa del Mundo, que no se daba desde 1998.
Haaland firmó un doblete y permitió que Noruega regrese a una Copa del Mundo, que no se daba desde 1998. / Marco Luzzani/Getty Images

El camino rumbo al Mundial 2026 sumó este domingo dos nuevos pasajeros. Noruega y Portugal aseguraron su presencia en la cita que organizarán México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio del próximo año, elevando a 32 el número de selecciones ya clasificadas para la Copa del Mundo ampliada a 48 participantes.

En Milán, la Noruega de Erling Haaland firmó una noche histórica. El delantero del Manchester City, autor de un doblete, lideró la contundente victoria 4-1 sobre Italia, un golpe que envió a la Azzurra al repechaje en busca de su última oportunidad. Con pleno de victorias y 24 puntos, los nórdicos se adueñaron del liderato del grupo I y regresarán a un Mundial por primera vez desde Francia 1998.

A varios kilómetros de distancia, en Oporto, Portugal vivió su propia fiesta. Sin el suspendido Cristiano Ronaldo, el equipo de Roberto Martínez arrasó 9-1 a Armenia gracias a los tripletes de Joao Neves y Bruno Fernandes. El combinado luso, firme y contundente, aseguró así su novena participación mundialista.

Con ambas clasificaciones confirmadas, ya son 32 las selecciones que tienen su boleto en mano. Aún quedan 16 plazas por definir para completar el primer Mundial con 48 equipos.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Concacaf (3): Estados Unidos, México, Canadá
Sudamérica (6): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia
UEFA (5): Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal
Asia (8): Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita
Oceanía (1): Nueva Zelanda
África (9): Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica

Un Mundial ampliado y un nuevo formato

Las 48 selecciones participantes serán distribuidas en doce grupos de cuatro equipos cada uno. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que promete una fase inicial más extensa y un abanico más amplio de posibilidades para las naciones emergentes.

El Estadio Azteca será el encargado de levantar el telón el 11 de junio de 2026, mientras que el 19 de julio, el MetLife Stadium, en las cercanías de Nueva York, albergará la gran final.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey–Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston
México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara
Canadá: Vancouver, Toronto

Con el panorama cada vez más claro y figuras emergentes brillando en los clasificatorios, el Mundial 2026 comienza a tomar forma como un torneo sin precedentes, tanto en número de participantes como en expectativas.

