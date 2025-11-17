Noruega y Portugal sellan su boleto al Mundial 2026 y completan el grupo de 32 selecciones clasificadas
El camino rumbo al Mundial 2026 sumó este domingo dos nuevos pasajeros. Noruega y Portugal aseguraron su presencia en la cita que organizarán México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio del próximo año, elevando a 32 el número de selecciones ya clasificadas para la Copa del Mundo ampliada a 48 participantes.
En Milán, la Noruega de Erling Haaland firmó una noche histórica. El delantero del Manchester City, autor de un doblete, lideró la contundente victoria 4-1 sobre Italia, un golpe que envió a la Azzurra al repechaje en busca de su última oportunidad. Con pleno de victorias y 24 puntos, los nórdicos se adueñaron del liderato del grupo I y regresarán a un Mundial por primera vez desde Francia 1998.
A varios kilómetros de distancia, en Oporto, Portugal vivió su propia fiesta. Sin el suspendido Cristiano Ronaldo, el equipo de Roberto Martínez arrasó 9-1 a Armenia gracias a los tripletes de Joao Neves y Bruno Fernandes. El combinado luso, firme y contundente, aseguró así su novena participación mundialista.
Con ambas clasificaciones confirmadas, ya son 32 las selecciones que tienen su boleto en mano. Aún quedan 16 plazas por definir para completar el primer Mundial con 48 equipos.
Selecciones clasificadas al Mundial 2026
Concacaf (3): Estados Unidos, México, Canadá
Sudamérica (6): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia
UEFA (5): Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal
Asia (8): Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita
Oceanía (1): Nueva Zelanda
África (9): Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica
Un Mundial ampliado y un nuevo formato
Las 48 selecciones participantes serán distribuidas en doce grupos de cuatro equipos cada uno. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que promete una fase inicial más extensa y un abanico más amplio de posibilidades para las naciones emergentes.
El Estadio Azteca será el encargado de levantar el telón el 11 de junio de 2026, mientras que el 19 de julio, el MetLife Stadium, en las cercanías de Nueva York, albergará la gran final.
Las 16 ciudades anfitrionas
Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey–Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston
México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara
Canadá: Vancouver, Toronto
Con el panorama cada vez más claro y figuras emergentes brillando en los clasificatorios, el Mundial 2026 comienza a tomar forma como un torneo sin precedentes, tanto en número de participantes como en expectativas.