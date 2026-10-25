“Nos pesaban las piernas”: Solari sobre el empate de Pumas ante Tigres

Esteban Solari reconoció que la fatiga acumulada por la fecha doble y la exigencia del torneo en su recta final fueron factores para que Pumas dejara ir la victoria ante Tigres. Además, fue reflexivo sobre el rendimiento en defensa, asegurando que con muy poco el equipo recibe daño.

Lo anterior lo dio a conocer en conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 ante Tigres. Los auriazules dominaron la primera mitad, aunque no fue sino hasta el minuto 55 que Robert Morales abrió el marcador para los capitalinos. No obstante, en el cierre, Tigres tomó el control, logrando que Juan Brunetta emparejara las cosas e incluso, sobre los últimos minutos, el cuadro regiomontano estuvo cerca de la remontada.

“Nos pesaban las piernas de haber jugado hace dos días en Torreón, donde jugamos con uno menos durante cien minutos. No es una excusa, es una realidad”, recordó sobre el partido anterior, donde cayeron 2 a 0 en La Comarca Lagunera y en el que sufrieron la expulsión de Nathan Silva.

Ahora bien, respecto a su análisis del juego ante Tigres, más allá de las limitaciones físicas, se dijo contento por el inicio que mostraron, pero aceptó que no es suficiente jugar mejor si no se es contundente. “Generamos muchas chances de gol hasta el minuto 35. No pudimos sostener el ritmo del partido. Tuvimos algunas chances, pero no fueron lo suficientemente buenas”.

Y aunque señaló que también es labor del rival, no ocultó su frustración ante el hecho de que los de la UANL les basta muy poco para hacer daño. “Nos pasa que nos llegan una vez y nos igualan”, añadió.

Una deuda con Hugo Sánchez en la cancha

Finalmente, sobre el homenaje a Hugo Sánchez por sus 50 años de trayectoria profesional que se sostuvo antes del encuentro, Solari recordó la vez que coincidió con él en el balompié español. “Tuve la oportunidad de que me dirigiera en Almería. La verdad es una persona que inspira”.

Asimismo, se dijo en deuda por no corresponder al festejo en la cancha: “Tenemos que encontrar ese legado de personas como él”. Por ello, señaló que, pese al momento que atraviesa el equipo, junto a sus jugadores buscará seguir peleando por levantar el rumbo de cara a la Liguilla. “Hay que empezar a armar nuestra propia historia para llevar al club a donde se lo merece”.