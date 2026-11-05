Nostalgia pura: Cristiano Ronaldo y Messi, sus dos únicos duelos con Portugal y Argentina

La despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal, anunciada este 5 de noviembre de 2026, y el adiós de Lionel Messi a la selección de Argentina, cuyo último partido disputó el pasado 6 de octubre, representan el cierre de dos de las carreras internacionales más importantes en la historia del futbol. Dos leyendas que dominaron una generación, conquistaron títulos y establecieron récords que difícilmente serán igualados.

Sus despedidas también permiten recordar una curiosidad que acompañó durante años la rivalidad entre ambos: aunque se enfrentaron en numerosas ocasiones con Barcelona y Real Madrid, y posteriormente en el futbol de clubes, Messi y Cristiano Ronaldo solamente coincidieron dos veces defendiendo las camisetas de Argentina y Portugal. Ambos encuentros fueron amistosos, se disputaron en Europa y dejaron un triunfo para cada selección, con las dos estrellas como protagonistas.

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Cristiano Ronaldo y Messi: Una rivalidad de sólo dos capítulos con sus selecciones

El historial entre Cristiano Ronaldo y Messi con Portugal y Argentina quedó reducido a dos partidos amistosos: uno ganado por la Albiceleste en 2011 y otro por los portugueses en 2014. Cada uno consiguió una victoria y ambos marcaron en el primer enfrentamiento, mientras que el segundo quedó definido por un futbolista que no era ninguna de las dos grandes estrellas.

Aunque durante años existió la expectativa de volver a verlos frente a frente en una Copa del Mundo, ese enfrentamiento nunca se produjo. Coincidieron en seis ediciones mundialistas, pero Argentina y Portugal no se cruzaron en ninguna de ellas. Ahora, con las despedidas internacionales de Cristiano Ronaldo y Messi, aquellos dos partidos en Ginebra y Manchester adquieren un valor especial: fueron las únicas ocasiones en las que dos de los futbolistas más importantes de la historia compartieron una cancha representando a sus respectivos países.

Ginebra 2011: Messi y Cristiano se enfrentan por primera vez

El primer capítulo de este duelo internacional se escribió el 9 de febrero de 2011, en el Stade de Geneve, en Suiza. Argentina y Portugal protagonizaron un amistoso que generó enorme expectativa por el enfrentamiento entre las dos grandes figuras del futbol mundial, quienes en aquel momento brillaban con Barcelona y Real Madrid, respectivamente. La Albiceleste se llevó la victoria por 2-1 en un encuentro en el que ambos futbolistas consiguieron marcar.

Argentina abrió el marcador al minuto 14, cuando Lionel Messi asistió a Ángel Di María, quien definió para poner el 1-0. La respuesta portuguesa llegó al 21, cuando Cristiano Ronaldo aprovechó una jugada por la banda derecha para vencer al guardameta Sergio Romero y establecer el empate. El partido mantuvo la emoción hasta los últimos instantes, cuando Messi apareció nuevamente para convertir un penalti al minuto 90 y darle el triunfo a los argentinos. Así, el primer enfrentamiento entre ambos con sus selecciones terminó con una victoria para el astro argentino, quien participó directamente en los dos goles de su equipo.

Old Trafford 2014: Portugal se queda con el segundo y último duelo

Tuvieron que pasar casi cuatro años para que Messi y Cristiano volvieran a encontrarse con sus selecciones. El segundo enfrentamiento ocurrió el 18 de noviembre de 2014, en el mítico estadio de Old Trafford, en Manchester, Inglaterra. A diferencia del primer partido, el encuentro tuvo menos emociones y terminó con una victoria de Portugal por 1-0. La expectativa estaba puesta nuevamente en las dos estrellas, aunque ninguna consiguió marcar en aquella ocasión.

Uno de los detalles más recordados de aquel encuentro fue que Messi y Cristiano Ronaldo solamente disputaron el primer tiempo, pues ambos fueron sustituidos durante el descanso. Argentina tuvo algunas oportunidades para adelantarse, incluida una de Messi que terminó estrellándose en el poste, mientras que Portugal también buscó hacer daño, pero el marcador permaneció sin goles durante buena parte del compromiso. Cuando parecía que el amistoso terminaría igualado, apareció Raphael Guerreiro, quien al minuto 90+1 conectó de cabeza un centro de Ricardo Quaresma para conseguir el tanto de la victoria portuguesa.