Nueva York, la gran ganadora del Mundial 2026: Es la sede con más selecciones “Top Ten” en fase de grupos
Nueva York, la segunda ciudad más grande de las 16 sedes del Mundial 2026, es la gran triunfadora de la fase de grupos del Mundial 2026 al acoger cuatro partidos con cinco selecciones “Top Ten” involucradas, mientras que las mexicanas aparecen como las grandes perdedoras, ya que solo Guadalajara cuenta con un duelo, que protagoniza España.
“La Gran Manzana” no solo es la que más selecciones tiene, sino que es la única que tendrá un choque entre “pesos pesados”: el Brasil vs. Marruecos, que mide al quinto mejor país del mundo ante el octavo, además de ser la casa de la final del certamen.
Brasil llega en el comienzo del proceso de Carlo Ancelotti, ganador de tres “Champions League” con el Real Madrid, y una generación liderada por Vinicius y el talento emergente Estêvão Willian.
Mientras que Marruecos es la selección africana de moda. En Qatar 2022 fue la revelación al ser semifinalista y cuarto lugar. Su rendimiento no ha bajado y hoy ocupa el octavo lugar en el ranking, su mejor posición en la historia, gracias a terminar invicto la clasificación a la Copa del Mundo y ser subcampeón de la Copa Africana. Es el encuentro que podrá definir al primer lugar del grupo C.
Por si fuera poco, Nueva York, que tendrá como estadio el MetLife Stadium, hogar de los Giants y los Jets de la NFL, también acogerá otro de los partidos atractivos de la fase de grupos, el Alemania, décima mejor selección del mundo, ante Ecuador, vigésimo tercera del orbe.
Será una reedición del partido de la fase de grupos de 2006, y como hace 20 años, será el último de ambos combinados en la primera ronda. En Alemania, los locales germanos aplastaron 3-0 a los sudamericanos, que buscarán en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá la revancha.
Ecuador podría aprovechar su buen presente, fue segundo lugar en las eliminatorias de la Conmebol, ante una Alemania que se ve frágil, luego de sufrir dos eliminaciones en la fase de grupos en los últimos dos Mundiales y vivir unas clasificatorias entre dudas, lo que la llevó a amarrar su boleto a la justa hasta la última fecha.
Dallas y Houston, las que siguen en la lista
Las texanas Dallas y Houston son las que siguen en el listado, luego de Nueva York, con cuatro selecciones "Top Ten" en la primera ronda.
Dallas y Houston, las cuartas y quintas ciudades con más población, respectivamente, tendrán partidos interesantes. La primera acogerá dos de los tres encuentros de la primera ronda de la campeona Argentina y la segunda, dos de la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Pero Dallas también cuenta con otro par de enfrentamientos que sobresalen en la primera fase el Países Bajos vs. Japón, un partido que medirá estilos diferente, por un lado estará el fútbol total neerlandés y por otro la velocidad y disciplina táctica de los asiáticos. El ganador podría enfilarse a quedar en el primer escalón del Grupo F.
Además, tendrá los partidos de Argentina, segunda mejor del ranking mundial, ante Austria y Jordania, el segundo y tercero de la albiceleste en la fase de grupos.
Houston será la casa de Portugal, sexto mejor selección del mundo, a la que recibirán en sus primeros dos partidos: ante el ganador del repechaje entre Jamaica, República Democrática del Congo o Nueva Caledonia, y contra Uzbekistán.
El “Top 5” de las ciudades con más selecciones entre las 10 mejores lo completan Boston y Atlanta, con tres cada una.
Boston, la cuarta ciudad más pequeña del Mundial, cuenta con uno de los duelos esperados de la primera fase: el Francia, tercera selección del mundo, ante Noruega, la 32. Este enfrentamiento está marcado por el duelo entre el francés Kylian Mbappé ante el noruego Erling Haaland, considerados los dos mejores delanteros de la actualidad.
En tanto que Atlanta, la novena más grande sede, será el hogar de España, líder del ranking de la FIFA, al que tendrá en sus dos primeros encuentros: contra Cabo Verde y Arabia Saudí.
Ciudad de México, la sede más grande, sin partidos con “Top Ten”
La gran perdedora será Ciudad de México, la que más población tiene con más de 23 millones de habitantes en su zona metropolitana, ya que no tiene ningún encuentro que involucre a una selección en el “Top Ten”.
Pero como “consolación” contará con el partido inaugural, entre México y Sudáfrica, para establecer un doble récord: será el primer país que recibe tres primeros partidos de una Copa del Mundo y el Azteca el primer estadio que acoge tres también.
Otra gran ciudad que no fue beneficiada en el sorteo fue Los Ángeles, la tercera con más población, que solo tendrá el primer partido de Bélgica, novena mejor del mundo, que se medirá a Egipto.
En cuanto a países sede, México solo tiene un partido con “Top Ten”, el España vs Uruguay, en Guadalajara. Monterrey incluso no recibe encuentros que involucren a selecciones del Bombo 1, algo que comparte con San Francisco.
Mientras que las dos ciudades de Canadá recibirán duelos con "Top Ten": Toronto tendrá el Alemania vs Costa de Marfil y Vancouver el Nueva Zelanda vs Bélgica.
Los partidos “Top Ten” por ciudad en la fase de grupos
- Nueva York (Metlife Stadium)
13 de junio: Brasil vs. Marruecos (Grupo C)
16 de junio: Francia vs. Senegal (Grupo I)
25 de junio: Ecuador vs. Alemania (Grupo E)
27 de junio: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)
- Dallas (AT&T Stadium)
14 de junio: Países Bajos vs. Japón (Grupo F)
17 de junio: Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)
22 de junio: Argentina vs. Austria (Grupo J)
27 de junio: Jordania vs. Argentina (Grupo J)
- Houston (NRG Stadium)
14 de junio: Alemania vs. Curazao (Grupo E)
17 de junio: Portugal vs. Ganador Repesca entre R.D. Congo, Jamaica y Nueva Caledonia (Grupo K)
20 de junio: Países Bajos vs. Ganador Repesca UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia y Alabania (Grupo F)
23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)
- Boston (Gillette Stadium)
19 de junio: Escocia vs. Marruecos (Grupo C)
23 de junio: Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)
26 de junio: Noruega vs. Francia (Grupo I)
- Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)
15 de junio: España vs. Cabo Verde (Grupo H)
21 de junio: España vs. Arabia Saudita (Grupo H)
24 de junio: Marruecos vs. Haití (Grupo C)
- Miami (Hard Rock Stadium)
24 de junio: Escocia vs. Brasil (Grupo C)
27 de junio: Colombia vs. Portugal (Grupo K)
- Kansas City (Arrowhead Stadium)
16 de junio: Argentina vs. Argelia (Grupo J)
25 de junio: Túnez vs. Países Bajos (Grupo F)
- Filadelfia (Lincoln Financial Field)
19 de junio: Brasil vs. Haití (Grupo C)
22 de junio: Francia vs Ganador del repechaje entre Bolivia, Irak y Surinam (Grupo I)
- Guadalajara (Estadio Akron)
26 de junio: Uruguay vs. España (Grupo H)
- Vancouver (BC Place)
26 de junio: Nueva Zelanda vs. Bélgica
- Toronto (BMO Field)
20 de junio: Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)
- Seattle (Lumen Field)
15 de junio: Bélgica vs. Egipto (Grupo G)
- Los Ángeles (SoFi Stadium)
21 de junio: Bélgica vs. Irán (Grupo G)
Ranking de ciudades por tamaño
- Ciudad de México (México): 23,017,000 habitantes
- Nueva York (Estados Unidos): 19,293,000 habitantes
- Los Ángeles (Estados Unidos): 12,770,000 habitantes
- Dallas (Estados Unidos): 8,400,000 habitantes
- Houston (Estados Unidos): 7,510,000 habitantes
- Toronto (Canadá): 7,000,000 habitantes
- Miami (Estados Unidos): 6,429,000 habitantes
- Filadelfia (Estados Unidos): 6,200,000 habitantes
- Atlanta (Estados Unidos): 6,100,000 habitantes
- Guadalajara (México): 5,300,000 habitantes
- Monterrey (México): 5,100,000 habitantes
- San Francisco (Estados Unidos): 4,700,000 habitantes
- Boston (Estados Unidos): 4,428,000 habitantes
- Seattle (Estados Unidos): 3,613,000 habitantes
- Vancouver (Canadá): 2,800,000 habitantes
- Kansas City (Estados Unidos): 1,769,000 habitantes