Oasis: La visita de los hermanos Gallagher a México gracias al Manchester City
A lo largo de los años, el futbol ha generado infinidad de historias fuera del campo de juego. Desde alegrías a países enteros, hasta conflictos diplomáticos, pero quizá nunca el reencuentro de un grupo de rock pop. Y justo eso fue lo que pasó con Oasis, la banda británica que luego de 15 años de separación, se volvió a reencontrar gracias a un balón.
Oasis, una de las bandas emblemáticas del Britpop, se encuentra de gira mundial y está en México para ofrecer dos fechas. La reunión de los hermanos Gallagher, Liam y Noel, parecía imposible, luego de que en agosto de 2009 se separaran luego de una de sus constantes peleas. Al pasar de los años, el reencuentro parecía imposible, debido a ese enfrentamiento fraterno que alimentó los titulares de los diarios y revistas musicales.
Sin embargo, fue el futbol el que logró lo imposible.
Desde que Oasis saltó a la fama en aquellos ya lejanos (y maravillosos) años 90, Liam y Noel Gallagher siempre mostraron con orgullo su devoción por el Manchester City, equipo de su ciudad natal y que, en aquellos entonces, no era la potencia futbolística europea que hoy en día es.
El Manchester City representa el sentimiento de los Gallagher: es el equipo de la clase obrera, el que es ajeno al glamour y los reflectores que acapara el Manchester United. Es el equipo de los ciudadanos, aquel a que Sir Alex Ferguson llamaba “el vecino ruidoso”, lo mismo que eran Liam y Noel: jóvenes inconformes, disruptivos, hijos del sonido ‘Madchester’ y que engendraron junto a Blur, Pulp y Elastica, entre otros, el Britpop, esa corriente musical que engrandecía el sonido británico con cierto toque de The Beatles y que fue la respuesta al Grunge estadounidense.
La pasión de los Gallagher por los Citizens ha tenido muchas muestras, como aquella que se dio en 1994, con una una fotografía para NME, la revista británica especializada de música, donde Liam y Noel lucían la camiseta de local y visitante del Manchester City. O la vez que en 1996 se negaron a tocar el Old Trafford, estadio del eterno rival Manchester United, y lo hicieron en Maine Road, casa del City construida en 1923, antes del hoy flamante Etihad Stadium.
Una más se dio en 2019, cuando el Manchester City se proclamó campeón de la Premier League; ahí se pudo ver a Noel Gallagher celebrando el título en el vestidor del City, junto a los jugadores y a Pep Guardiola, e incluso cantando Wonderwall con la plantilla.
Pero la mayor muestra fue cuando en 2023, Liam Gallagher escribió en sus redes sociales que si el Manchester City ganaba la Champions League, haría realidad el sueño de millones de fans alrededor del mundo: reunir de nueva cuenta a Oasis.
Lo que parecía una tomada de pelo para los fans, terminó siendo una realidad cuando el mediocampista español Rodri marcó el único gol con el que el Manchester City derrotó al Inter de Milán para así coronarse campeón de Europa por primera vez en su historia. Tras ese gol, la reunión de Oasis se hizo realidad y hoy están en México, gracias a la promesa de Liam Gallagher y que selló el Manchester City.