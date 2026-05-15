Ochoa vuelve a competir contra la misma historia que vivió con Aguirre en 2010
Javier Aguirre casi no dejó de mirar a los porteros durante los 15 minutos abiertos a prensa en el CAR. Mientras el resto del grupo trabajaba con ejercicios con el balón, el ‘Vasco’ se mantuvo durante varios lapsos con los guardametas. Observó ejercicios de reacción, juego aéreo y salidas
No es algo nuevo de esta concentración. En las tres prácticas abiertas de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026, Javier Aguirre ha repetido prácticamente la misma rutina: seguir de cerca el trabajo de los porteros durante buena parte de los 15 minutos abiertos a prensa.
Hoy, una de las decisiones más importantes del proceso pasa por la portería y por una disputa cada vez más clara entre Guillermo Ochoa y Raúl Rangel por la titularidad en la Copa del Mundo.
Esta es una historia que el propio técnico ya vivió. Mientras Raúl “Tala” Rangel parece tomar ventaja rumbo al Mundial por presente y actualidad, Guillermo Ochoa intenta mantenerse en la pelea utilizando casi las mismas herramientas que alguna vez llevaron a Javier Aguirre a sentar al propio “Memo” en Sudáfrica 2010.
En aquel Mundial, Ochoa llegaba como el portero joven que parecía tener la titularidad asegurada. Era figura del América, tenía reflectores alrededor y cargaba con buena parte de la presión mediática de la selección mexicana.
Pero Aguirre apostó por Óscar “Conejo” Pérez, entonces un arquero de 37 años, con más experiencia y menos ruido alrededor. La decisión generó críticas inmediatas porque Ochoa se perfilaba como el claro que el titular.
Años después, el “Conejo” explicó cómo vivió aquella competencia dentro de la concentración: “Nos fuimos a Avándaro a hacer pretemporada con Luis Michel, ‘Memo’ Ochoa y yo. Javier Aguirre nos dijo que ahí empezaba la competencia para llegar al Mundial y que nadie tenía el puesto seguro”.
Pérez entendió rápido dónde podía competir: el contar con menos reflectores le dio más tiempo de preparación y arrebatarle a Ochoa la titularidad de forma inesperada.
“Los patrocinadores, todo era para Memo, y de alguna manera yo no me desgastaba. Eso me permitió descansar y concentrarme. Yo sabía lo que quería Javier”.
El Conejo terminó por jugar los cuatro partidos de México en Sudáfrica y relegó a “Memo” a la banca, una de las heridas más grandes en la carrera de Ochoa. Ahora el contexto parece invertido.
Raúl Rangel llega al Mundial 2026 como el arquero mexicano con mejor momento. A sus 26 años se consolidó como titular de Chivas y en el Clausura 2026 fue una de las piezas más importantes del equipo de Gabriel Milito.
También encaja en varias de las características que hoy priorizan muchos entrenadores en la posición: buen juego de pies, salida larga y capacidad para iniciar jugadas desde atrás. En el entrenamiento de este viernes volvió a verse cómodo en ejercicios de salida y reflejos. Aguirre siguió de cerca prácticamente toda la rutina.
Del otro lado apareció Ochoa. A sus 40 años sigue busca disputar una sexta Copa del Mundo, algo que ningún futbolista mexicano ha conseguido. Hoy ya no llega como el favorito para la titularidad, pero mantiene algo que dentro de selección mexicana todavía pesa mucho: experiencia en escenarios grandes.
Más allá del debate actual, México sigue relacionando sus últimos mundiales con atajadas de Memo. Fue figura contra Brasil en 2014, respondió otra vez frente a Alemania en 2018 y en Qatar 2022 mantuvo con vida a México, al detener el penal de Robert Lewandowski en el duelo ante Polonia.
Además, Aguirre nunca ha escondido el peso que tiene dentro del grupo: “Memo quizás sea el que menos deba demostrarme algo”, dijo hace meses cuando decidió probar a otros porteros en amistosos.
Por eso la competencia todavía no parece cerrada. Rangel hoy luce como el arquero más adelantado rumbo a la Copa del Mundo por edad, momento y continuidad, pero Aguirre ya tomó una vez una decisión incómoda en una concentración mundialista.
En 2010 eligió al veterano sobre el joven que parecía listo. Hoy Ochoa intenta que la historia vuelva a jugar a su favor.