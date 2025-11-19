OFICIAL: Guadalajara y Monterrey serán sedes del Torneo de Playoffs rumbo al Mundial 2026
La FIFA confirmó que Guadalajara y Monterrey albergarán el Torneo de Playoffs de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. En estas dos ciudades mexicanas se definirán las últimas dos plazas para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, que iniciará menos de tres meses después en Canadá, México y Estados Unidos.
El Estadio de Guadalajara y el Estadio de Monterrey recibirán a seis selecciones provenientes de cinco confederaciones, que pelearán por los boletos restantes al máximo escenario del fútbol internacional. Irak competirá por la AFC; la República Democrática del Congo, por la CAF; Jamaica y Surinam representarán a la Concacaf; Bolivia hará lo propio por la Conmebol; y Nueva Caledonia disputará su oportunidad en nombre de la OFC.
Ambos estadios también serán sede de partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, con cuatro encuentros de fase de grupos programados en Guadalajara y tres más, además de un duelo de dieciseisavos de final, asignados a Monterrey.
“Estos estadios icónicos son escenarios perfectos para un evento que promete pasión, drama y emoción”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “El Torneo de Playoffs ofrece a los aficionados la oportunidad de vivir partidos históricos en ciudades y sedes de clase mundial, antes del inicio del evento principal”.
Inaugurado en 2010, el Estadio de Guadalajara es considerado uno de los recintos más modernos del país y ha sido sede de numerosos compromisos internacionales. Sus instalaciones de última generación y la energía de su afición lo convierten en un marco ideal para partidos decisivos. Por su parte, el Estadio de Monterrey —conocido como El Gigante de Acero y casa de Rayados desde 2015— destaca como una obra arquitectónica que ya ha demostrado solvencia para albergar grandes eventos internacionales.
El sorteo del Torneo de Playoffs se celebrará mañana, jueves 20 de noviembre de 2025, en la sede de la FIFA en Zúrich, a partir de las 13:00 CET. El calendario oficial será anunciado inmediatamente después. El evento podrá seguirse en vivo a través de FIFA.com, FIFA+ y los socios oficiales de transmisión.
Los aficionados interesados en asistir a los duelos clasificatorios en México podrán adquirir sus entradas mediante FIFA.com/tickets, donde se publicará la información detallada a principios de 2026.
El torneo de playoffs será uno de los hitos en la preparación para el Mundial, junto con el sorteo final del 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. y el 76º Congreso de la FIFA, programado para el 30 de abril en Vancouver. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzará oficialmente el 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México.