Olmo y Lewandowski deciden el derbi y mantienen líder al Barça
El FC Barcelona volvió a imponer su jerarquía cuando más lo necesitaba. El líder en solitario de LaLiga se impuso este sábado 2-0 en un intenso derbi catalán en la cancha del Espanyol, gracias a los goles tardíos de Dani Olmo y Robert Lewandowski, que resolvieron un partido cargado de tensión y ocasiones.
Durante buena parte del encuentro, los protagonistas fueron los porteros. Joan García, exjugador del Espanyol y recibido con abucheos y pancartas hostiles, sostuvo al Barcelona con intervenciones decisivas. En la primera mitad evitó el gol en un mano a mano ante Roberto Fernández (20’) y volvió a lucirse al detener un remate a corta distancia de Pere Milla (39’), repertorio que amplió tras el descanso.
En el arco contrario, Marko Dmitrovic también mantuvo con vida a los “pericos”, especialmente con una gran atajada a Eric García al minuto 71, cuando el Barça ya empujaba con mayor insistencia.
El desenlace llegó en el tramo final. Al 86’, Dani Olmo recibió al borde del área un pase de Fermín López y definió con la derecha, por alto, para romper el empate. Apenas unos instantes después, Fermín volvió a ser determinante al desbordar por derecha y asistir a Robert Lewandowski, quien empujó el balón en el área chica para sentenciar el 2-0 al 90’.
Con la victoria, el Barcelona alcanza los 49 puntos y amplía provisionalmente a siete unidades su ventaja sobre el Real Madrid (42), que este domingo recibirá al Real Betis. Para el Espanyol, quinto en la tabla, la derrota resulta especialmente dolorosa: llegaba con cinco victorias consecutivas y generó suficientes ocasiones como para aspirar a más en el derbi.
La jornada dejó además sensaciones encontradas en otros frentes. El Athletic Club volvió a mostrar irregularidad y no pasó del empate 1-1 ante Osasuna en Pamplona. Tras cerrar 2025 con dos derrotas ligueras, el punto sirve de poco al equipo de Ernesto Valverde, que igualó gracias a Gorka Guruzeta (71’) el tanto previo de Raúl García (34’). Los rojiblancos viajarán ahora a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España, donde enfrentarán al Barcelona en semifinales.
Quien sí reaccionó fue el Villarreal. El Submarino Amarillo comenzó el año con una victoria 3-1 en Elche, resultado que lo coloca tercero con 38 puntos, a uno del Real Madrid y a cinco del Barcelona.
Finalmente, el Celta de Vigo firmó una goleada 4-1 sobre el Valencia, un resultado que deja al conjunto ché en riesgo de cerrar el fin de semana en puestos de descenso y confirma su delicado momento en el campeonato.