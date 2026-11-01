Olvidados: 8 mexicanos sin minutos en la jornada europea de este fin de semana

Un fin de semana amargo para los mexicanos en Europa. Y es que hasta ocho futbolistas mexicanos se quedaron sin jugar un solo minuto en la más reciente jornada de las ligas europeas.

A continuación, repasamos la situación de cada uno de los elementos de la Selección Mexicana que se quedaron al margen de las canchas, ya sea en la banca o sin siquiera ser convocados, así como a los dos únicos elementos que lograron ingresar al terreno de juego.

5 jugadores fuera por decisiones técnicas

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Armando González, quien venía de anotar a mitad de semana el gol del triunfo contra el Sparta Praha en la Europa League. Sin embargo, para la victoria 3-2 en la liga ante el Kifisia, el estratega Imanol Alguacil prefirió darle descanso.

Algo similar ocurrió con Santiago Giménez, quien se reencontró con el gol entre semana al anotar de penal el 1-0 definitivo contra el Académico de Viseu en la Copa de Portugal. Pese a ello, para la goleada 4-0 sobre el Estoril este sábado, vio el encuentro únicamente desde los suplentes.

Álvaro Fidalgo, en tanto, venía intercalando partidos con actividad y suplencias; esta vez le tocó quedarse en el banquillo durante el triunfo 2-1 sobre el Málaga.

Aunque también existen casos donde los futbolistas parecen estar completamente fuera del radar de sus entrenadores. Como muestra están Obed Vargas en el Atlético de Madrid y Edson Álvarez en el West Ham. Ambos, desde que empezó el torneo, apenas suman un solo juego disputado. En el caso de Vargas, solo jugó 12 minutos en el duelo de Champions League contra el Stuttgart del pasado 20 de octubre; por su parte, el "Machín" disputó 75 minutos ante el Portsmouth en la Copa de la Liga inglesa el 8 de agosto y desde entonces no ha vuelto a pisar el césped.

También hay 3 lesionados

Ahora bien, no todos se quedaron fuera de actividad por decisiones tácticas; también hubo casos de futbolistas mermados por su condición física actual. Uno de los ejemplos más claros fue el de Raúl Jiménez, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras una lesión de ligamento colateral medial en la rodilla izquierda que sufrió en septiembre, y que lo mantendrá alejado de toda actividad por al menos tres meses.

Luego surge el caso de Luis Chávez. En 2025 sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior que lo dejó fuera del Mundial 2026. Para esta temporada, aunque ya regresó a las canchas e incluso vio acción en la pasada fecha FIFA, sigue sin recuperarse del todo, presentando molestias físicas, siendo una de las razones aparentes por las que ya acumula seis partidos consecutivos sin ser convocado.

Además está Julián Araujo, quien sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante la pretemporada que lo marginó de los terrenos de juego en lo que va de la campaña. No obstante, en días recientes se reportó su retorno a los entrenamientos por separado, mostrando signos de avance en su recuperación física.

Solo Johan Vásquez y Mateo Chávez vieron acción

Finalmente, los dos únicos representantes aztecas que dieron la cara por el futbol nacional en esta jornada europea fueron Johan Vásquez y Mateo Chávez. El primero portó el gafete de capitán, arrancó como titular y disputó los 90 minutos en el triunfo del Genoa por 2-1 sobre el Lecce.

Por su parte, Chávez entró de cambio y jugó 12 minutos, aunque no logró evitar la caída del AZ Alkmaar ante el Ajax en la Eredivisie.