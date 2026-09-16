Olympiacos apuesta por otro ‘9’ y pone a prueba a La Hormiga
Armando "La Hormiga" González, pese a su arranque goleador con el Olympiacos, tendrá su primer reto a la interna del equipo, pues la directiva ha decidido traerle alguien con quien competir por la titularidad con el fichaje de un nuevo delantero.
Se trata de Marius Mouandilmadji, atacante de 28 años originario de Chad, quien arriba con un contrato por tres años tras un traspaso de 7 millones de euros desde el Samsunspor de Turquía. Es un futbolista que destaca por su corpulencia y sus 1.90 metros de altura, las cuales le permiten disputar los balones en el área contra los defensores.
Cuenta con una amplia trayectoria por diferentes ligas de Europa. Después de comenzar su carrera en África con el Gazelle FC de su país y pasar por el Coton Sport de Camerún, fue descubierto en 2018 por el Oporto, club que lo llevó al Viejo Continente con la intención de integrarlo a sus juveniles y posteriormente subirlo al primer equipo. Sin embargo, luego de dos años y medio y un préstamo con el CD Aves, quedó como agente libre por cerca de seis meses. Fue así como en 2021 llegó gratis al RFC Seraing de Bélgica, donde estuvo tres campañas antes de llegar al mencionado Samsunspor.
Cabe mencionar que, en un inicio, "La Hormiga" iba a pelear por un puesto en la cancha con el marroquí Ayoub El Kaabi. Sin embargo, este último sufrió una fractura de tibia y peroné el pasado 5 de septiembre, en la tercera fecha de la liga, hecho que lo dejará fuera de actividad hasta 2027. Por esta razón, el club buscó en el mercado un reemplazo que genere una vez más competencia al mexicano.
La Hormiga buscará llevar sus goles a la Europa League
González, desde que llegó al Olympiacos, suma ya 5 encuentros, mismos que ha aprovechado al máximo para convertirse en un referente de ataque de su equipo. Actualmente lidera la tabla de goleo de la Copa de Grecia con 3 tantos y ha colaborado con dos asistencias para sus compañeros.
Ahora, este jueves 16 de septiembre, el seleccionado tricolor buscará replicar su estado goleador a nivel internacional. Debutará en la Europa League cuando, junto a su club, enfrente al Jagiellonia Białystok de Polonia por la primera fecha de la justa continental.