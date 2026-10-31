Olympiacos llega a 9 victorias consecutivas, pero La Hormiga se queda en la banca

El Olympiacos, en un partido lleno de drama, remontadas y goles de último minuto, rescató una sufrida victoria ante el AE Kifisia por 3-2 como visitante. De esta manera, llegó a una racha de nueve victorias consecutivas. A pesar de ello, el mexicano Armando “La Hormiga” González no pudo celebrar en la cancha con sus compañeros ya que se quedó en la banca.

Dicho encuentro por la fecha 9 de la Superliga de Grecia se llevó a cabo este sábado 31 de octubre. El primer tiempo fue de pocas emociones. Un partido donde si bien los locales controlaban la pelota, tampoco producían al frente.

No fue sino hasta ya cerca del descanso que, tras estudiarse durante varios minutos, por fin ambos conjuntos empezaron a generar peligro en las áreas. El primero en probar suerte fue el Olympiacos, cuando tras un centro y con una media vuelta, Chiquinho sacó un cañonazo que sacó a una mano Moisés Ramírez para evitar el golazo. Pero el Kifisia no se quiso quedar atrás y, tras robar la pelota en una mala salida rival, Apostolos Christopoulos recibió una pelota en el área la cual disparó a quemarropa, aunque esta vez fue Stefan Ortega Moreno quien reaccionó bien para mantener el empate.

Goles y polémica en el segundo tiempo

Tras el entretiempo, todo lo que no se gritó en la primera parte se dio en la segunda. El Olympiacos salió con gran intensidad, fue así que, apenas en la primera jugada, a velocidad, el equipo rojiblanco gestó una serie de pases que terminó con Joel Roca anotando con un remate cruzado el 0-1 en el marcador. Pero esta misma intensidad dejó una polémica en la cancha, ya que Jota Silva llegó con fuerza a la disputa de un balón, pero terminó impactando al jugador contrario. Si bien se reclamó la roja, el árbitro se la perdonó y le mostró la amarilla.

Por su lado, los locales, tras el golpe, buscaron emparejar las cosas lo más rápido posible, recuperando la posesión y saliendo al frente. Y de hecho, se quedaron muy cerca de mover las redes cuando en una jugada a balón parado, remató Clément Jolibois Houilliez, pero Ortega le arrebató el gol con un manotazo.

Cuando ya “El Equipo de la Leyenda” lo sufría, el entrenador Imanol Alguacil buscó hacer cambios con la entrada de Marius Mouandilmadji, que respondió de inmediato. Apenas 8 minutos en la cancha y, al 71’, el delantero se levantó cuan alto es en un tiro de esquina y de cabeza puso el 0-2 que duplicaba las distancias.

Cierre dramático y remontada agónica

Aún así, el juego no estaba finiquitado, y el Kifisia lo sabía. Sobre la recta final, volvió a ir al frente y al 80’, Jordi Mboula recibió un pase filtrado para entrar al área y definir ante la salida del guardameta para recortar distancias con el 1-2. Y ya motivados, en el tiempo de compensación, Mboula, de anotador pasó a asistidor, sacando un centro que Gerson Souza empalmó con un testarazo para poner el empate 2-2.

Pero así como el cuadro local no se dio por vencido, el Olympiacos tampoco y ya en la última jugada del agregado, tras abrir a la defensa con una serie de toques, Gelson Martins sacó un disparo desde fuera del área para poner al 90+4’ el 2-3 definitivo a favor de los rojiblancos, provocando que toda la banca visitante saltara junto con él en medio de la euforia para celebrar el tanto.

Y es que, con este resultado, el equipo llegó a 21 puntos para tomar de momento el liderato, a falta del encuentro del Panathinaikos. Asimismo, con este resultado, suma 9 triunfos en todas las competiciones. Y es que, desde que perdió en la fecha 4 de la liga ante el OFI el 12 de septiembre, la escuadra ha ganado todos y cada uno de sus partidos:

1. Olympiacos 2 - 1 Jagiellonia Białystok — Europa League | 16 de septiembre

2. Levadiakos 0 - 1 Olympiacos — Superliga Griega (Jornada 5) | 20 de septiembre

3. Olympiacos 1 - 0 Panathinaikos — Superliga Griega (Jornada 6) | 11 de octubre

4. Marsella 0 - 1 Olympiacos — Europa League | 15 de octubre

5. Panetolikos 0 - 2 Olympiacos — Superliga Griega (Jornada 7) | 18 de octubre

6. Olympiacos 1 - 0 Sparta Praha — Europa League | 22 de octubre

7. Olympiacos 5 - 0 Kalamata FC — Superliga Griega (Jornada 8) | 25 de octubre

8. GS Marko 0 - 2 Olympiacos — Copa | 28 de octubre

9. AE Kifisia FC 2 - 3 Olympiacos — Superliga Griega (Jornada 9) | 31 de octubre

¿Cuándo jugará “La Hormiga”?

A pesar de que esta vez se quedó con las ganas de jugar, se espera que el delantero del Tricolor pueda ver acción entre semana, el miércoles 4 de noviembre, cuando el Olympiacos enfrente al Rennes por la Europa League. Hay que recordar que “La Hormiga” en tres encuentros lleva dos goles en la justa continental, colocándose como el principal motor del club en este certamen.