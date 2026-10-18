Olympiacos vence al Panetolikos y Armando González suma minutos en la liga de Grecia

Olympiacos obtuvo una importante victoria de visitante ante el Panetolikos, la cual lo mantiene en la pelea por el título de liga como sublíder del torneo.

El mexicano Armando “La Hormiga” González entró de cambio y jugó 10 minutos, pero no le bastaron para marcar su primer gol en el campeonato griego, el único torneo que le queda pendiente por anotar.

El partido por la fecha 8 de la liga griega se celebró este domingo 18 de octubre desde el Panetolikos Stadium. Las acciones comenzaron con polémica desde temprano: a apenas dos minutos de juego, Joel Roca cayó dentro del área pidiendo un penal a favor del conjunto rojiblanco, pero lejos de sancionar la pena máxima, el silbante amonestó al delantero por supuestamente fingir la falta.

Aun así, el disgusto solo fue temporal, ya que al minuto 17 el mismo Roca se encargó de abrir el marcador. Todo se dio cuando Kostas Fortounis sacó un disparo de larga distancia que parecía de trámite; sin embargo, el portero concedió un rebote y el atacante español estuvo atento para el contrarremate y adelantar 1-0 al Olympiacos.

El primer tiempo continuó accidentado, ya que por parte de los locales un jugador se tuvo que ir lesionado, mientras que el Equipo de la Leyenda también sufrió la baja por lesión de Fortounis. En cuanto al desarrollo del juego, fue el Panetolikos quien, al encontrarse abajo en el marcador, se lanzó al abordaje en busca de la igualdad durante los minutos posteriores y el inicio de la segunda parte, destacando un intento de Novica Eraković, quien probó con una volea, pero el portero Stefan Ortega apareció para evitar el tanto.

Chiquinho sentencia el triunfo del Olympiacos y “La Hormiga” entra de cambio

Pese a padecer por momentos el trámite, Olympiacos pudo recuperar el control cuando al 74’ Chiquinho, con un disparo de larga distancia dirigido al poste izquierdo, marcó un golazo para el 2-0 que sentenciaba las acciones.

Ya con el encuentro resuelto, al 80’ Armando “La Hormiga” González entró al terreno de juego. Y aunque ingresó con intensidad para presionar en la zona alta, el tiempo no le fue suficiente para irse con un gol en su cuenta. Aun así, con este triunfo su equipo llega a 16 unidades para mantenerse en el segundo lugar y seguir presionando al líder, Panathinaikos, que suma 18 puntos.

Pese a su inicio goleador, Armando González no se afianza como titular

Cabe recordar que en sus primeros seis partidos el mexicano se destapó como goleador sumando cuatro tantos. De estos, tres fueron en el torneo de copa y uno más en la Europa League. En tanto, en la liga “La Hormiga” todavía no se encuentra con el gol, pues en cinco partidos disputados aún no rompe las redes en el torneo local.

Lo anterior ha llevado a que en las últimas tres fechas el delantero del Tricolor arranque los juegos desde la banca, sumando solo 14 minutos contra el Levadiakos, quedándose sin jugar contra Panathinaikos y ahora registrando 10 minutos contra el Panetolikos.

Ahora, el próximo domingo 25 de octubre tratará de romper con esta racha cuando reciban en liga al Kalamata. Aunque antes, el jueves 22, tendrán actividad continental en la Europa League enfrentando al Sparta Praga.