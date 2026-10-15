Olympiacos vence de visita al Marsella; ‘Hormiga’ González quedó cerca de marcar gol

El Olympiacos sufrió, tuvo momentos de tensión y drama, pero al final logró salir avante y robarle de visitante los tres puntos al Marsella por la segunda fecha de la Europa League 2026-27. Durante el partido, el mexicano Armando “La Hormiga” González entró de cambio al 67’ y sobre el final se quedó a nada de marcar un golazo de antología.

Este duelo se celebró este jueves 15 de octubre desde el Velódromo de Francia. Cabe recordar que el cuadro griego venía de un triunfo en la fecha anterior por 2-1 sobre el Jagiellonia Białystok, con un tanto de “La Hormiga”.

¡LA HORMIGA ESTUVO A NADA DE FIRMAR UN GOLAZO!🐜🔥



Armó una gran jugada individual y se quedó muy cerca de mandar el balón al fondo de las redes con el Olympiacos. 🇲🇽⚽



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Pero, para esta ocasión, el mexicano no saltó a la cancha de inicio, sino tuvo que aguardar su momento en la banca. En cuanto al partido, este comenzó siendo dominado por el Olympiacos. Sin generar mucho daño, pero insistiendo mediante centros y tiros de larga distancia, el cuadro griego era al menos quien proponía en la cancha.

Parecía que los albirrojos en cualquier momento podían pisar el acelerador y por fin inaugurar las acciones. No obstante, pasado el minuto 30, los locales se fueron motivando por el ambiente en el estadio y por su gente, al grado de que poco a poco cambiaron el trámite a su favor. Incluso el portero del cuadro de La Leyenda, Stefan Ortega, tuvo que aparecer arriesgando el físico en un par de ocasiones. Primero, con un intento de gol olímpico que el arquero sacó apenas con un manotazo, a pesar de llevarse un impacto en la cara entre el movimiento en el área que lo llevó a necesitar una revisión por parte de los médicos. Luego, otra vez el guardameta se recuperó del golpe y volvió a salvar a los suyos, ahora ante un tiro de Keyliane Abdallah.

Olympiacos ya sufría el partido. Pero solo necesitó de un tiro de esquina para que Santiago Hezze, con un cabezazo potente, marcara el 0-1 a favor de los helénicos al minuto 42. Con el rival todavía procesando lo que había pasado, los griegos todavía antes del descanso pudieron duplicar la ventaja cuando con un contrarremate Román Yaremchuk mandó a guardar la esférica para colocar el segundo. Sin embargo, el abanderado vio perfectamente un fuera de lugar y todo se anuló.

Vendaval del Marsella y muralla en el arco Stefan Ortega

Para la reanudación, el Marsella salió con todo al frente buscando sacar provecho de su casa. Fue así como un vendaval francés amenazaba con el empate una y otra vez. Pero en una primera instancia Panagiotis Retsos, con una barrida oportuna, sacó en el momento justo un tiro centro de Igor Paixão que ya se cantaba como gol.

Luego, Ortega apareció de nueva cuenta como el héroe de los rojiblancos con múltiples atajadas. La más destacada fue dos salvadas consecutivas a un doble remate de Timothy Weah e Igor Paixão, que quedaban perplejos ante la actuación del portero.

"La Hormiga" entró a buscar el gol de la victoria

Fue hasta el minuto 67 que México se hizo presente en el partido con la entrada de Armando “La Hormiga” González al terreno de juego. El delantero del Tricolor entró motivado y buscando aportar. De hecho, apenas en sus primeros instantes estuvo atento para robar un saque de banda cerca del arco rival y disparar, pero este se fue desviado.

Sobre el final, Marsella siguió yendo al frente, pero cada vez con menos idea y más desesperación, por lo que sus jugadas llegaban a nada. En tanto, el Olympiacos buscaba a través del contragolpe un segundo tanto que le diera tranquilidad. Fue así como, al 87', “La Hormiga” hizo un movimiento para recibir a la espalda de los defensores, encaró en el área, realizó un recorte de tacón y disparó de zurda al segundo poste buscando un golazo que no pudo ser, ya que Jeffrey de Lange recostó de forma milagrosa para desviar el esférico.

Aun así, el cuadro francés ya no tuvo tiempo para cambiar el marcador y los griegos se llevaron la victoria por la mínima diferencia, llegando a 6 puntos de 6 posibles. Ahora, “La Hormiga” y el Olympiacos volverán a la acción este domingo 18 de octubre en el torneo local, volviendo a salir de visitante ante el Panetolikos FC. Luego, el jueves 22 regresará a casa para medirse al Sparta Praga por la tercera jornada de la Europa League.