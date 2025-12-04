ONU alerta por riesgos de corrupción deportiva en la antesala del Mundial 2026
En vísperas de la Copa Mundial de futbol 2026, el debate sobre la integridad deportiva cobra renovada urgencia. El experto Ronan O’Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de UNODC, advierte que el crecimiento del mercado de apuestas ––particularmente los ilegales–– y la creciente injerencia del crimen organizado en el deporte representan desafíos críticos. Estos riesgos no solo amenazan el desarrollo limpio del Mundial sino que exigen fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y cooperación institucional en toda la región.
Ronan O’Laoire explica en entrevista a Sports Illustrated México que los grupos del crimen organizado utilizan la manipulación de competencias para lavar dinero y manipular mercados de apuestas (legales e ilegales). Operan manipulando a oficiales como árbitros y jugadores para influir en los resultados de los partidos o eventos dentro de ellos. Destaca que estos grupos actúan desde "fuera" del mundo del deporte, lo que significa que no están sujetos a los procedimientos disciplinarios deportivos internos, a diferencia de los miembros de las organizaciones deportivas. Por ello, se hace crucial la intervención de leyes, autoridades policiales y de justicia penal.
Los reglamentos deportivos solo aplican a quienes están sometidos a ellos, no a todos, lo que subraya la importancia de saber a quién se pueden aplicar y sancionar. Además de la manipulación de competencias, los grupos de crimen organizado también compran organizaciones deportivas para proyectar poder a nivel local y nacional, controlar centros comunitarios, corromper a la población y usarlas como vehículos para lavar dinero, cometer fraudes y sobornos.
Los factores que impulsan las apuestas y la creación de sitios de apuestas: La clave reside en la recolección y el intercambio de datos precisos (resultados de partidos, tarjetas amarillas/rojas, etc.) necesarios para establecer las cuotas. Se plantea como una pregunta crucial y sin respuesta clara quién recopila, organiza y comparte estos datos, especialmente para los sitios de apuestas ilegales, lo que tiene enormes implicaciones.
Mecanismos clave para abordar estos riesgos:
1. Prevención y educación: Informar a los atletas sobre los riesgos que enfrentan.
2. Marcos legales: Revisar y actualizar las leyes existentes (como las de lavado de activos, fraude, soborno) para proteger el deporte de amenazas como el crimen organizado.
3. Capacitación de autoridades: Desarrollar las capacidades de las fuerzas policiales y autoridades para investigar e identificar mejor los esquemas de manipulación y corrupción.
4. Colaboración: Mejorar la coordinación entre el sector deportivo y las autoridades de justicia penal para intercambiar información, investigar y sancionar de manera eficiente.