Orgullo juvenil: México termina en el Top 10 del primer Mundial Sub-15 entre 189 países

México se reafirmó como una potencia del futbol juvenil, ahora finalizando dentro del top 10 de la primera Copa Mundial Sub-15, un torneo inédito que buscó congregar y enfrentar a las 211 federaciones de todo el planeta en un mismo certamen.

Del 24 a este 30 de octubre, en Bakú, Azerbaiyán, se disputó la primera edición de dicho torneo juvenil. Se trató de un certamen novedoso, con un formato de juego de 8 contra 8, cambios ilimitados y partidos de dos tiempos de 20 minutos. Aunque al final 189 países lograron presentarse en la competencia, la justa quedó marcada como un verdadero mundial al congregar la mayor cantidad de equipos jamás vista en un torneo oficial de este deporte.

El conjunto azteca comenzó su participación en el Grupo H, el cual superó como líder invicto, goleando 5-0 a Dominica, 8-0 a Etiopía, 7-1 a Siria y venciendo 3-1 a Hungría y 1-0 a Malasia.

Posteriormente, en las fases de eliminación directa, superó 3-2 a Rusia en dieciseisavos de final. Luego, en la ronda de octavos, cayó 5-2 ante Ghana.

Aun así, el Tricolor continuó su actividad pasando a una segunda llave para definir del noveno al decimosexto puesto. Ahí, derrotó 3-0 a Marruecos, aplastó 7-0 a Italia y, por último, superó 3-1 a Uruguay para quedarse con el noveno lugar del torneo y colocarse como una de las mejores selecciones juveniles del mundo.

¡Muchas Felicidades a la Selección Nacional #Sub15 por este gran logro! 👏 https://t.co/ahr3onSOkb — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 30, 2026

España campeón del mundo… otra vez

En cuanto al duelo por el título, este fue completamente europeo, con España y Chequia como contendientes. El encuentro terminó decantándose para “La Furia Roja” con goles de Tiago Polo, Bruno Fernández y Adrián Bielsa.

De esta manera, el cuadro ibérico alzó su cuarto título mundial FIFA en las diferentes ramas y categorías en solo tres años para afianzarse como el rey del balompié en la era moderna. Y es que cabe recordar que España es el actual monarca del mundial varonil mayor, femenil mayor, femenil Sub-20 y, ahora, varonil Sub-15.