La otra cuenta de Javier Aguirre en Valencia: entrar al podio histórico de LaLiga

Javier Aguirre llega a entrenar al Valencia con dos cuentas abiertas. La primera es evidente: recibe a un equipo penúltimo, con cuatro puntos en siete jornadas y en zona de descenso.

La segunda aparece al repasar una carrera que comenzó en España hace 24 años. El mexicano acumula 466 partidos dirigidos en LaLiga y ocupa el quinto lugar entre los entrenadores extranjeros en el registro de Transfermarkt. Inmediatamente por delante aparecen John Toshack, con 480, y Ferdinand Daucik, con 487; los dos primeros son Manuel Pellegrini, con 567, y Diego Simeone, con 561.

Al Valencia le quedan 31 partidos en este curso y el debut de Aguirre será el 11 de octubre ante el Racing, en Santander.

Si los dirige todos, superaría a Toshack en la Jornada 22, cuando el Valencia visite al Barcelona a finales de enero y a Daucik en la 29, ante el Deportivo en Mestalla, en marzo.

Alcanzaría los 488 partidos y el tercer lugar, todavía con nueve encuentros por disputar en el curso.

¿Quiénes están por encima?

El chileno Manuel Pellegrini encabeza el registro. Como Aguirre, construyó la cifra en diferentes clubes: Villarreal, Real Madrid, Málaga y Betis.

Su recorrido, sin embargo, no se explica solamente por la longevidad. Con el Villarreal terminó segundo de LaLiga y alcanzó las semifinales de la Champions League; con el Málaga llegó a los cuartos de final del mismo torneo, y con el Betis conquistó la Copa del Rey de 2022 y se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia del club.

Llegó al futbol español en 2004 y más de dos décadas después sigue activo a los 73 años con los sevillanos.

Diego “Cholo” Simeone tomó el camino contrario. Sus 561 partidos pertenecen todos al Atlético de Madrid, al que llegó en diciembre de 2011 en medio de una temporada complicada.

Aquella contratación se convirtió en una era: dos Ligas, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España y las finales de Champions de 2014 y 2016.

Como ambos siguen en activo, el lugar realmente al alcance de Aguirre esta temporada es el tercero. Pertenece a Daucik, que dirigió a nueve clubes españoles.

El entrenador, nacido en la actual Eslovaquia, desarrolló buena parte de su carrera en España en las décadas de 1950 y 1960, con sus etapas más importantes en el Barcelona y el Athletic.

Si el mexicano llega a 488 partidos dirigidos, el podio de extranjeros quedaría en manos de estrategas latinoamericanos.

¿Cómo llegó Aguirre hasta ahí?

Aguirre tomó un tercer camino. Antes del Valencia dirigió al Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, así que Mestalla será su séptimo club en LaLiga.

Su trayectoria tampoco está definida por una colección de títulos como la de Pellegrini o Simeone. Con Osasuna terminó cuarto y alcanzó la previa de la Champions; después dirigió al Atlético y, con los años, se convirtió en un técnico recurrente para equipos que necesitaban reaccionar a mitad de temporada.

Zaragoza, Espanyol y Mallorca se mantuvieron en Primera Division con él, y con el Leganés recibió a un equipo último y llevó la pelea hasta la jornada final, aunque descendió por un punto.

Por eso el Valencia encaja en una carrera que Aguirre estuvo cerca de terminar.: "Estaba en el limbo de dejarlo todo de una vez o seguir", reconoció antes de viajar, y explicó que su arraigo con España y las 15 temporadas que ha pasado allí terminaron inclinaron la balanza

Las dos cuentas dependen ahora de lo mismo. Los 31 partidos con los que Aguirre justifica su optimismo son también los que pueden llevarlo al podio, pero para dirigir 22 de ellos primero tendrá que durar en un banquillo que, desde la llegada de Peter Lim, ha cambiado de entrenador una y otra vez, y que acaba de despedir a Carlos Corberán 69 días después de renovarlo.