Pachuca renueva a Salomón Rondón hasta 2028 y va por récord histórico del club

El Pachuca anunció este viernes la renovación de Salomón Rondón por dos años más, por lo que el delantero venezolano permanecerá con los Tuzos hasta 2028. El acuerdo llega en uno de los mejores momentos del atacante, quien encabeza la tabla de goleadores del Apertura 2026 con 15 anotaciones, a dos jornadas de que termine la fase regular.

Rondón, de 37 años, se ha consolidado como uno de los principales referentes del equipo hidalguense desde su llegada en enero de 2024. En sus dos etapas con Pachuca acumula 56 goles en 108 partidos oficiales, cifras que lo colocan en el sexto puesto entre los máximos anotadores históricos del club.

De sus 56 tantos, 45 han sido en la Liga MX, incluidos 44 en fase regular y uno en liguilla. Los otros 11 llegaron en competencias internacionales: nueve en la Concacaf Champions Cup 2024, uno en la Leagues Cup y otro en la Copa Intercontinental de la FIFA de ese mismo año.

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2 años más como goleador y líder del Club de Futbol Pachuca 🤴🏾🤍💙 https://t.co/tEsgXvM9ji pic.twitter.com/03rR411KW5 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 6, 2026

Rondón apunta al récord de Franco Jara

Con su renovación hasta 2028, el delantero venezolano tendrá la oportunidad de seguir escalando posiciones en la clasificación histórica de goleadores del Pachuca.

Actualmente ocupa el sexto lugar con 56 anotaciones, a siete de Juan Carlos Cacho y Víctor Guzmán, quienes comparten el cuarto puesto con 63. Por delante aparecen Christian Giménez (66), Gabriel Caballero (69) y Franco Jara, máximo goleador histórico del club con 83.

Así, Rondón necesita 27 goles más para igualar el récord de Jara y 28 para superarlo, una posibilidad que cobra relevancia por su rendimiento durante el Apertura 2026.

El venezolano ya había conquistado un título de goleo en el Clausura 2024, cuando terminó empatado con Diber Cambindo, Uriel Antuna y Federico Viñas, todos con ocho anotaciones. Ahora, con 15 tantos, encabeza en solitario la clasificación del campeonato y busca conseguir su segundo reconocimiento como máximo anotador de la Liga MX.

Un referente de los títulos internacionales del Pachuca

Más allá de sus goles, Rondón ha sido protagonista de algunos de los principales éxitos internacionales recientes del Pachuca.

En 2024 formó parte del equipo que conquistó la Concacaf Champions Cup, torneo en el que también terminó como máximo goleador. Ese mismo año ganó el Derby de las Américas y la Challenger Cup, dentro de la Copa Intercontinental de la FIFA, en la que los Tuzos finalizaron como subcampeones.

También participó en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, antes de iniciar una etapa fuera de Pachuca y regresar para el Clausura 2026.

La directiva hidalguense destacó que la renovación responde tanto a su capacidad goleadora como a su liderazgo e identificación con los colores del equipo.