Pachuca toma ventaja ante Rayadas en las Semifinales del Clausura 2026
Las Tuzas tomaron ventaja en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Pachuca derrotó 2-0 a Rayadas en el partido de Ida y alimentan la ilusión de conquistar su segundo título.
El conjunto hidalguense aprovechó las facilidades que ofreció Monterrey en distintos lapsos del encuentro. Rayadas lució relajada en la cancha y terminó concediendo espacios y errores que Pachuca supo capitalizar.
La primera anotación cayó apenas al minuto 10. Aline Gomes encontró espacio entre la defensa regiomontana, se abrió camino dentro del área y definió para adelantar a las locales.
Tras el gol, Pachuca mantuvo intensidad y presión sobre la salida de Rayadas, que tuvo dificultades para reaccionar y generar peligro constante.
“Pachuca es un equipo muy fuerte y muy competitivo y tengo compañeras como Charlyn”, dijo Aline al finalizar el encuentro.
En la segunda mitad, las Tuzas sellaron la victoria al minuto 76. Aline volvió a ser protagonista al enviar un pase preciso para Charlyn Corral, quien apareció para cerrar la pinza y marcar el 2-0 definitivo.
“Empezamos muy convencidas de ir por el primer gol y lo conseguimos rápido. El equipo nunca dejó de luchar”, compartió Charlyn.
Con el resultado, Pachuca llegará con ventaja al duelo de Vuelta, que se disputará el próximo domingo en el Estadio BBVA a las 18:15 horas, donde Rayadas buscará remontar la serie frente a su afición.