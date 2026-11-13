Países Bajos le propina a Grecia la mayor goleada de la historia de la Nations League

Países Bajos frenó en seco a Grecia, “La Cenicienta” de esta Nations League, con una goleada de escándalo que pasará a la historia como la más grande de este torneo.

Este partido por la fecha 5 del certamen continental se llevó a cabo este viernes en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam. Cabe señalar que ambos equipos, con 8 puntos, llegaban invictos en un cruce directo por el liderato del sector, por encima de Alemania.

Los neerlandeses aprovecharon la localía desde el primer momento, lo cual derivó en un marcador de 7-0 al final. En cuestión de 18 minutos, La Naranja Mecánica avasallaba con un 3-0. Primero, al minuto 6, Grecia cometió un error en la salida desde el fondo, lo que combinado con una presión alta terminó con un robo de Crysencio Summerville, quien entró al área y definió para inaugurar el marcador.

Luego, al minuto 12, Joey Veerman puso un pase entre líneas para Tijjani Reijnders, que con un cañonazo colocó el 2-0. Ya al 18', Donyell Malen mandó un centro para que Reijnders lograra su doblete.

Al 24', los helenos respondieron cuando Fotis Ioannidis tomó un despeje largo, se quitó al portero y a la defensa para anotar el descuento. Sin embargo, el tanto no contó ya que la pelota le pegó en la mano.

Esto bajó todavía más la moral griega, que no pudo evitar dos anotaciones previas al descanso. Al 34', Reijnders firmó su hat-trick al rematar un recentro de Denzel Dumfries, y al 40' Jurriën Timber aprovechó una defensa endeble y desmotivada para recibir y disparar desde el área chica tras un pase raso desde la banda.

Para la segunda parte, Países Bajos bajó la intensidad; aun así, le alcanzó para sellar un marcador todavía más escandaloso. Al 56', Jurriën Timber mandó al fondo un centro raso que atravesó toda el área sin que el arquero pudiera rechazarlo, y al 61' Dumfries asistió a Donyell Malen para que colocara cifras finales con el 7-0.

Goleada y liderato para Países Bajos

De esta manera, Países Bajos llegó a 11 puntos para tomar la cima del Grupo B. Además, con este marcador empató el resultado más abultado en la historia de la Liga A de la UEFA Nations League, igualando el 7-0 de Alemania sobre Bosnia y Herzegovina en 2024, así como el reciente 7-0 de Inglaterra sobre Croacia del 3 de octubre de 2026.

A pesar de la dolorosa derrota, Grecia se mantiene en el segundo puesto del sector con 8 unidades, las mismas que Alemania. Los mediterráneos se aferran a la segunda posición gracias al criterio de desempate por enfrentamientos directos, producto de una victoria y un empate frente a los germanos.

Más resultados de la Nations League este viernes:

* Moldavia 2 - 1 Kazajistán

* Eslovenia 0 - 0 Suiza

* Países Bajos 7 - 0 Grecia

* Andorra 2 - 0 Gibraltar

* Luxemburgo 0 - 1 Estonia

* Serbia 1 - 3 Alemania

* Escocia 2 - 1 Macedonia del Norte

* Eslovaquia 2 - 2 Islas Feroe

* Liechtenstein 0 - 1 Azerbaiyán

* Bulgaria 0 - 5 Islandia

Partidos del sábado 14 de noviembre

* Kosovo vs. Israel | Sábado 14 de noviembre | 8:00 a.m.

* Georgia vs. Hungría | Sábado 14 de noviembre | 11:00 a.m.

* Noruega vs. Gales | Sábado 14 de noviembre | 11:00 a.m.

* Austria vs. Irlanda | Sábado 14 de noviembre | 1:45 p.m.

* Portugal vs. Dinamarca | Sábado 14 de noviembre | 1:45 p.m.

* Irlanda del Norte vs. Ucrania | Sábado 14 de noviembre | 1:45 p.m.

* Suecia vs. Bosnia y Herzegovina | Sábado 14 de noviembre | 1:45 p.m.

Rumania vs. Polonia | Sábado 14 de noviembre | 1:45 p.m.