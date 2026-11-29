Por Esteban ROJAS

El Palmeiras de Abel Ferreira regresó a la cima del fútbol sudamericano con su cuarto título de la Copa Libertadores, el tercero en la era del entrenador portugués. ¿Su secreto? Una incesante metamorfosis.

El único futbolista presente en las tres coronas continentales del Verdão con Ferreira en el banquillo -2020, 2021 y 2026- es el central paraguayo Gustavo Gómez.

El dato ilustra la reinvención constante del equipo de Sao Paulo para llegar a la cumbre, reconstruirse y subir de nuevo la montaña.

"Creo que soy bueno en eso: construir grupos", dijo Ferreira, de 47 años, en medio de las celebraciones en el estadio Centenario de Montevideo.

Allí, Palmeiras conquistó el sábado la Libertadores al vencer 1-0 en la final a Estudiantes de La Plata.

El club brasileño tiene una poderosa tarjeta de crédito que le ha ayudado a contratar futbolistas de la talla del colombiano Jhon Arias, pero no es su única virtud.

Ha exportado a Europa a enormes promesas formadas en sus categorías base en los últimos años, como Endrick, Estêvão o más recientemente Allan.

Y cuando vende, gana músculo para captar a piezas como Arias.

El plantel reaccionó en la escena internacional tras perder el título del Brasileirão, en manos del Flamengo por segunda temporada consecutiva.

Un pilar: Gustavo Gómez

Gustavo Gómez ha sido una constante en los éxitos de Ferreira, mientras nombres van y vienen.

Con 14 trofeos, el defensor de 33 años es el futbolista más ganador en la historia centenaria del club.

"Merece un busto, porque es un verdadero líder y un verdadero capitán. Todos en el Palmeiras nos reflejamos en todo aquello que él hace y en todo aquello que él representa", comentó el técnico luso en conferencia de prensa.

Difícilmente podía haber mejor ícono que él en un conjunto en el que el orden y el carácter son señas de identidad.

Ferreira considera que el actual es "el mejor equipo" que ha tenido desde que llegó al Palmeiras hace seis años. Desde entonces alzó 12 trofeos, más que nadie en el banquillo palmeirense.

Arias fue el fichaje estrella a principios de año, en una transferencia desde el Wolverhampton inglés que costó 25 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt.

Se unió en el ataque a José Manuel "Flaco" López y Vitor Roque, que destrozaron rivales en 2025, aunque sin trofeos como premio. El argentino dio un paso adelante esta campaña ante las lesiones recurrentes de su pareja.

Y del otro lado de la cancha, en la zaga, la mayor novedad fue Alexander Barboza, procedente del Botafogo. Se convirtió en uno de los mejores socios de Gómez en la defensa.

Al mismo tiempo, piezas sumadas el año anterior, como el portero Carlos Miguel, terminaron de encajar.

"Evolucioné mucho", dijo el arquero.

Paciencia

Así como Ferreira pidió una estatua para Gómez, un torcedor que celebró el título del sábado en Sao Paulo consideró que el entrenador merece la suya.

"¡Su trabajo es fantástico!", dijo Uira Fernandes, profesor de historia que festejaba en los alrededores del Nubank Parque, estadio del club.

Pero no siempre hay aplausos.

"Hicieron de mí un Cristo", recordó Ferreira, en referencia a viejas críticas de aficionados y periodistas.

La directiva se ha negado siempre a crucificarlo, rareza en un país como Brasil, donde los martillos y los clavos siempre están listos para los entrenadores.

No muchos hubiesen sobrevivido a un año en blanco como el de 2025. El equipo, por el contrario, le renovó el contrato hasta diciembre de 2027.

En el mismo lapso del ciclo de Ferreira, el Flamengo ha tenido más de una decena de técnicos.

Productiva cantera

La estabilidad ayuda a trabajar a largo plazo y uno de los focos está en las categorías base.

Jóvenes como el atacante Heittor, de 19 años, han estado en la cola de próximas grandes promesas.

Eso da profundidad, clave para un equipo que compite en todos los frentes y que todavía puede ganar otro trofeo este curso, la Copa de Brasil.

La buena salud de la cantera tiene notable impacto financiero.

El club, por ejemplo, recibió más de 100 millones de euros en conjunto por las ventas de Endrick al Real Madrid, Estêvão al Chelsea y Allan al Manchester City.

Y en momentos de dudas por la prohibición en Brasil de las apuestas en línea, que eran patrocinantes principales de los equipos, la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, llama a la calma.

La sólida gestión de la directiva, una de las pocas mujeres al mando de un club de fútbol, suele ser aplaudida.

"Estén tranquilos, que la tía Leila (como la llaman los hinchas) sabe lo que hace", bromeó en declaraciones a ESPN.