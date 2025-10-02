¿Cuál es el panorama para que México avance a Octavos de Final del Mundial Sub-20?
México se jugará su pase a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 de Chile el próximo sábado, cuando se enfrente en la última jornada de grupos a su similar de Marruecos, la cual ya aseguró su lugar en la siguiente ronda al ser primer lugar del Grupo C, con 6 unidades, y sin que nadie les arrebate ese sitio.
Hasta ahora, México suma dos puntos, producto de los empates ante Brasil y España, quienes se quedaron en el fondo del sector, ambos con un punto, por lo que el Tri tiene en sus manos su destino y tiene amplias posibilidades de avanzar, ya sea como segundo sitio o como uno de los mejores tercera lugares.
¿Qué necesita México para avanzar a los Octavos de Final del Mundial Sub-20?
México jugará el próximo sábado 4 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) ante Marruecos. Con la victoria, el Tri llegaría a 5 puntos, lo que le aseguraría el segundo lugar del sector.
En caso de empatar con los marroquíes, México sumaría 3 unidades y aún podría acceder a los Octavos de Final como uno de los mejores terceros. Si ese fuera el caso, deberá esperar a que Brasil y España empaten en su último encuentro. Si eso sucede, México se quedaría con el segundo lugar, pero si uno de ellos gana, deberá esperar resultados de otros grupos para poder clasificar como uno de los mejores terceros lugares de la competencia.
Si se llegara a dar la derrota ante Marruecos, el Tri deberá también esperar resultados de otros juegos para poder clasificar, aunque sería más complicado pues se quedaría con dos puntos y podría ser insuficiente para avanzar.
Si México es segundo, ante quién jugaría
Sí México llega a quedar como segundo lugar del Grupo C, se enfrentaría al segundo lugar del Grupo A. En dicho grupo, hasta el momento, en el sector A Japón es líder, con 6 puntos, Chile es segundo, con 3; Nueva Zelanda es tercero, también con 3 y Egipto es cuarto, con cero puntos.
En la última jornada, Japón se mide a Nueva Zelanda y Chile a Egipto, por lo que una combinación de resultados podría incluso dar un triple empate con seis unidades, en caso de que los neozelandeses venzan a los japoneses y los andinos hagan lo propio con los egipcios. Siendo así, México podría enfrentar a alguna de esas tres selecciones, en caso de culminar en la segunda posición.
Si el Tri avanza como segundo lugar, jugaría el próximo martes 7 de octubre a las 13:30 horas, tiempo del centro de México.
Si México es tercero, a quién enfrentaría
Aquí el abanico aún es más amplio, pues dependería de los puntos que hiciera México, pero según el bracket de FIFA, el tercer lugar del Grupo C podría medirse al primer lugar del Grupo A, que hasta el momento es Japón, aunque faltan los resultados de la última fecha y en la combinación de resultados también se encuentran Chile o Nueva Zelanda.
Otra posibilidad, siendo tercer lugar, es que enfrente al primer lugar del Grupo B. En dicho sector Ucrania es líder con 4 puntos y Paraguay es segundo, con las mismas unidades. Panamá y Corea del Sur son tercero y cuarto, respectivamente, con un punto, por lo que ucranianos y guaraníes se perfilarían a ser ese rival del Tri, aunque una combinación de resultados también pondrían a canaleros y surcoreanos como posibles rivales.
¿Cuándo juega México ante Marruecos?
- Sábado 4 de octubre a las 14:00, tiempo del Centro de México.
Cuándo se jugarán los Octavos de final
Martes 7 de octubre
- 2A vs. 2C 13:30 (Opción para México)
- 1B vs. 3A/C/D 17:00 (Opción para México)
Miércoles 8 de octubre
- 1D vs. 3B/E/F 13:30
- 1A vs. 3C/D/E 17:00 (Opción para México)
- 1F vs. 2E, 13:30
- 2B vs. 2F 15:00
Jueves 9 de octubre
- 1E vs. 2D 13:30
- 1C vs. 3A/B/F 17:00