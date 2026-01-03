Para Clint Dempsey, no pasar de grupo en 2026 sería un fracaso para Estados Unidos
Por Ben Steiner
El exjugador de la selección masculina de Estados Unidos, Clint Dempsey, afirmó que “cualquier cosa menos” que avanzar desde el Grupo D en el Mundial 2026 sería un fracaso para la USMNT.
El ahora retirado delantero detalló sus criterios de éxito y fracaso para el torneo del próximo verano en el podcast Men in Blazers. Dempsey subrayó la necesidad de que el futbol estadounidense vuelva a ilusionar a los aficionados y de lograr un mejor desempeño en el escenario más grande del deporte que cualquiera de las selecciones previas de las Barras y las Estrellas.
“No voy a poner un techo a su éxito, pero sí voy a poner un piso”, dijo el exjugador de 42 años antes de la segunda Copa del Mundo masculina que se disputará en suelo estadounidense.
“Es decir, tenemos que salir del grupo. Cualquier cosa menos que eso es un fracaso… van a llegar a la ronda de 32. Si no llegan a la ronda de 32… ni siquiera quiero hablar de eso”.
Dempsey, quien anotó 57 goles en 141 partidos con la USMNT y jugó tres Mundiales, espera que el equipo llegue más lejos que su mejor actuación mundialista, cuando Estados Unidos avanzó a octavos de final en las ediciones de 2010 y 2014.
El mejor resultado histórico de Estados Unidos en un Mundial se dio en 1930, cuando terminó tercero entre 13 selecciones en el torneo inaugural. En la era moderna, su mejor actuación fue la derrota en cuartos de final ante Alemania en el Mundial de 2002, celebrado en Corea del Sur y Japón.
La misión de la USMNT en la fase de grupos se desarrolla en la Costa Oeste
La presión recae sobre Mauricio Pochettino para llevar a la USMNT más allá de la fase de grupos el próximo verano.
Dirigida por el técnico Mauricio Pochettino, la selección de Estados Unidos enfrentará a Australia, Paraguay y a uno de Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo en el Grupo D. Los dos primeros lugares del grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a las rondas de eliminación directa.
“¿Podemos hacer que este país crea? ¿Podemos inspirar a la próxima generación? ¿Podemos lograr que el futbol crezca año con año y se convierta en un deporte verdaderamente mainstream en Estados Unidos? Esas son las cosas que harán que sea un éxito”, agregó Dempsey.
“Inspiren a este país con su juego y salgan a hacernos sentir orgullosos… Pueden ganar todo el torneo. Llegar a semifinales, a cuartos de final, lo que sea. Pero, ¿pueden llevarlo más lejos que cualquier selección nacional antes?”
Estados Unidos abrirá su calendario mundialista en Los Ángeles el 12 de junio ante Paraguay y luego enfrentará a Australia en Seattle —ciudad en la que Dempsey jugó seis temporadas en la MLS— el 19 de junio. El equipo de Pochettino cerrará la actividad del Grupo D de regreso en Los Ángeles el 25 de junio.