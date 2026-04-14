Pardo y Salcido respaldan a Fidalgo para el Mundial 2026; Osorio destaca a "Memo" Ochoa
En medio de una selección mexicana que aún no termina de consolidarse rumbo al Mundial de 2026, tanto Pável Pardo como Carlos Salcido, antiguos jugadores del Tri, fueron claros en su postura sobre uno de los nombres que empieza a instalarse en la conversación: Álvaro Fidalgo, un español naturalizado mexicano que ha dividido opiniones por su convocatoria de último momento.
“Los jugadores que puedan aportar a la selección tienen el derecho de ir”, explicó Pardo, quien disputó con México las copas del mundo de 1998 y 2006, previo al Partido de Leyendas entre México y Brasil, este sábado en el Estadio Azteca/Banorte.
El ex jugador del América y el Stuttgart alemán no se quedó ahí. Apuntó al peso específico que el mediocampista tuvo en las Águilas, de las que fue pilar en el tricampeonato, y alcanzó un rendimiento que lo llevó a ser recientemente fichado por el Real Betis español.
“Fue importante con el América, ha ganado campeonatos, ¿por qué no puede serlo también en la selección?”, lanzó.
Salcido acompañó la idea de Pardo, con el que compartió vestuario en Alemania 2006: “Es un gran jugador, ojalá pueda estar. Todo dependerá de su momento y de cómo llegue”, señaló quien representó a México en los mundiales de 2006, 2010 y 2014, además de ganar la medalla olímpica de oro en Londres 2012.
La selección de Javier Aguirre atraviesa una etapa de transición, con una base que aún busca estabilidad, con varios lesionados y con decisiones que empiezan a perfilar el rumbo hacia la Copa del Mundo, en la que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.
En ese contexto, el nombre de Fidalgo deja de ser una discusión externa para convertirse en una posibilidad real que ya encuentra eco en voces con peso histórico.
Mientras Pardo y Salcido apuntaron al mediocampo, Ricardo Osorio dirigió la mirada a la portería, en donde hay otro debate. La lesión de Luis Ángel Malgón abrió un espacio para definir a un tercer arquero y el nombre que apareció fue el de Guillermo Ochoa, quien volvió a ser considerado por Aguirre.
Ahora, a sus 40 años, quien busca hacer historia al estar en 2026 en su tercera Copa del Mundo. Osorio, compañero de ‘Memo’ en los Mundiales de 2006 y 2010, optó por el reconocimiento a su trayectoria: "Tiene historia de sobra. Para muchos podrá generar debate, pero es un portero que ha marcado época”.
Unas palabras que que sintetizan el peso del portero en la selección, incluso en medio de la discusión generacional que lo rodea y con un Raúl “Tala” Rangel, de 26 años, que parece haberse ganado la titularidad con el “Vasco” a menos de dos meses del torneo.