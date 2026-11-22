El hermano pequeño tras los pasos del mayor: el Paris FC sigue su crecimiento y se hizo con el segundo puesto en la clasificación de la Ligue 1 gracias a su victoria 4-0 sobre el Angers, este domingo en la 11ª jornada de la Ligue 1.

Con 23 puntos, el Paris FC pasó del tercer al segundo lugar al aprovechar la derrota el sábado del Lille (ahora tercero, 21 puntos) en casa 1-0 ante el Lyon (4º, 20) y pudo seguir así la estela de su vecino Paris Saint-Germain, líder con 26 unidades y que el viernes venció 3-2 en Niza.

¿Se convertirá la lucha por el título en Francia en un pulso entre dos equipos de la capital? Esa era la ambición de los propietarios del PFC, un club modesto comprado en 2024 por la familia Arnault, dueña del conglomerado de lujo LVMH.

Por el momento, el Paris FC está sacando las garras, en su segunda temporada desde el ascenso a la élite.

Rebajar la euforia

"Estoy muy satisfecho de la posición actual del equipo, pero ya sea en el fútbol o en el vida, no tienes que dejarte llevar por la euforia. Debemos seguir concentrados en cada partido porque no se ha conseguido nada todavía. Solo hemos disputado once jornadas", relativizó el entrenador del equipo, Liam Rosenior.

"Lo que importa ahora es nuestro juego y los puntos que consigamos. La clasificación adquirirá todo su valor después de la 34ª jornada (la última de la Ligue 1). Hay que mantener los pies en el suelo", insistió.

Su victoria de este domingo era, en cierta manera, lógica: enfrente estaba un Angers que es decimoséptimo -penúltimo- en la clasificación y que está ahora dirigido por Stéphane Gilli, técnico del Paris FC de 2023 a 2026.

Después de una primera mitad sin goles, todo se animó en la segunda, en la que el marfileño Zabi Gueu (47'), el italiano Luca Koleosho (55'), el francés Maxime Lopez (65') y el también italiano Diego Coppola (72') firmaron sucesivamente los tantos de su equipo.

Descanso para Sinayoko

El Paris FC se dio incluso el lujo de dar descanso a su máximo anotador, Lassine Sinayoko, autor de nueve dianas en el campeonato francés y que fue dejado en el banco de suplentes.

A medida que el partido iba quedando encarrilado, Rosenior fue cambiando a otros pesos pesados del equipo y aprovechó para dar minutos a otros faltos de minutos.

Las numerosas combinaciones de su plantel es algo que contrasta con la situación actual del PSG, al que las lesiones están asolando en este arranque de temporada y donde el joven atacante Désiré Doué se sumó el viernes a la larga lista de jugadores de baja en el equipo de Luis Enrique.

En el horizonte, dentro de tres jornadas, se presenta ya un atractivo derbi PSG-PFC que puede marcar el tono de las fiestas navideñas en el fútbol francés.