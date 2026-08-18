Patrick Vieira, nuevo técnico de Senegal
La Federación Senegalesa de Futbol anunció al francés, nacido en Senegal, como su nuevo estratega tras el despido de Pape Thiaw.
El ex internacional francés Patrick Vieira fue nombrado director técnico de Senegal para suceder a Pape Thiaw, despedido tras el Mundial 2026, anunció el martes la Federación Senegalesa de Futbol (FSF) en un comunicado publicado en redes sociales.
La decisión de nombrar a Vieira, de 50 años y nacido en Senegal, es "una elección estratégica" que "marca una nueva etapa en la voluntad de la FSF de establecer un equipo técnico de alto nivel, en línea con la ambición deportiva de nuestro país", indicó la Federación.
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Patrick Vieira, quien brillara con el Arsenal y también jugara para la Juventus, Inter y Manchester City, fue campeón del mundo con Francia al ganar el Mundial de 1998, además de la Eurocopa 2000. AFP
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